Milano AutoClassica, 60 anni della Duetto: in mostra quattro generazioni

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Quattro Alfa Romeo Spider, una per ciascuna delle serie che hanno segnato la storia della Duetto: è uno dei percorsi centrali di Milano AutoClassica 2026. La manifestazione è in corso a Fiera Milano Rho fino a domenica 22 novembre e celebra i 60 anni della sportiva presentata nel 1966. I dettagli dell’esposizione sono riportati da L’Automobile, la testata dell’ACI.

Dall’“Osso di Seppia” alle ultime serie

La prima generazione è quella conosciuta come “Osso di Seppia”, soprannome legato alla forma arrotondata della carrozzeria. L’esemplare citato da ACI Storico proviene dalla collezione di Corrado Lopresto. Le altre vetture permettono di seguire l’evoluzione della Spider attraverso la “Coda Tronca”, la serie “Aerodinamica” e l’ultima versione degli anni Novanta. Il raduno Youngclassic di sabato 21 novembre aggiunge un secondo momento dedicato alla ricorrenza: l’incontro è riservato a 60 Duetto.

L’omaggio alla Spider si inserisce in un programma più ampio dedicato al motorismo storico italiano. Tra gli altri anniversari indicati dagli organizzatori figurano i 150 anni dalla nascita di Nicola Romeo, i 120 anni di Lancia e il centenario della Carrozzeria Touring. Sono esposte anche vetture legate alla storia sportiva e industriale, dalla Alfa Romeo P2 a modelli Lancia e alla Ferrari di Michele Alboreto.

Ultimo giorno domenica 22 novembre

La rassegna chiude domenica. L’Automobile indica per l’ultima giornata l’apertura al pubblico dalle 9:30 alle 19:00; i biglietti sono disponibili online e alle casse. Per eventuali aggiornamenti su accessi e biglietteria è opportuno consultare il sito ufficiale della manifestazione.

La foto è un’immagine d’archivio di un’Alfa Romeo classica fotografata a Berlino: non ritrae una Duetto e non documenta la manifestazione di Milano. Foto di Marcel Condurachi, via Pexels, utilizzata secondo la licenza Pexels.

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