Volkswagen presenta la nuova T-Roc R: 333 CV e prezzo tedesco da 59.995 euro

Volkswagen presenta la T-Roc R da 333 CV: prevendite dal 19 novembre e prezzo tedesco da 59.995 euro. Non è indicato un listino italiano.

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Volkswagen ha presentato la nuova T-Roc R, versione sportiva del SUV compatto. Il motore turbo a benzina mild hybrid sviluppa 245 kW, equivalenti a 333 CV, ed è abbinato al cambio DSG a sette rapporti e alla trazione integrale 4MOTION. La casa dichiara una coppia massima di 420 Nm e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in cinque secondi.

Le prevendite indicate da Volkswagen partono il 19 novembre in Germania, con prezzi da 59.995 euro. Il comunicato non riporta un listino né una data di arrivo in Italia: il prezzo tedesco non va quindi considerato un prezzo italiano.

Motore e trazione integrale

Il quattro cilindri turbo è il primo propulsore mild hybrid a 48 volt della gamma R, secondo il costruttore. La trasmissione DSG a doppia frizione ha sette rapporti. La velocità massima dichiarata è limitata elettronicamente a 250 km/h, mentre il sistema 4MOTION comprende il torque vectoring R-Performance, che può ripartire la coppia anche fra le ruote posteriori.

Volkswagen cita inoltre il telaio adattivo DCC e lo sterzo progressivo. Il selettore sul volante attiva la modalità Race; sono previste anche le modalità Special e Drift. La comunicazione specifica che Drift è destinata all’uso in pista chiusa. Queste sono caratteristiche dichiarate dal produttore, non indicazioni per la guida su strada.

Consumi dichiarati e disponibilità

Per la T-Roc R il comunicato riporta consumi combinati fra 7,9 e 8,3 litri per 100 chilometri ed emissioni di CO₂ comprese fra 181 e 190 g/km, con classe CO₂ G. Sono valori del costruttore e possono variare in base alla configurazione e alle condizioni d’impiego.

Per il mercato italiano resta da attendere un’indicazione ufficiale su prezzo e disponibilità. La cifra di 59.995 euro riguarda la Germania. Per un’altra novità della gamma, LSDI ha già raccontato la Volkswagen ID. Cross elettrica.

Fonte: comunicato Volkswagen Newsroom del 18 novembre 2026. Dati tecnici, consumi e prezzo sono quelli dichiarati dal costruttore.

Foto: Volkswagen AG, immagine DB2026AU01177. Uso editoriale gratuito dichiarato nella scheda ufficiale dell’immagine.