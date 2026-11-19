Google presenta certificati granulari per tracciare l’energia pulita per ora e luogo

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Google ha descritto il 19 novembre i “Granular Certificates”, certificati pensati per seguire la fornitura di energia pulita in modo più dettagliato. La società afferma che i dati possono distinguere l’ora e l’area geografica, così da avvicinare il consumo elettrico alla produzione locale di energia rinnovabile.

Che cosa cambia con un dato più granulare

Il punto della proposta è osservare insieme tempo e luogo. Google spiega che questi certificati servono a tracciare la fornitura di energia pulita per ora e posizione geografica e sostiene che informazioni più precise possano offrire segnali di prezzo più chiari e favorire una gestione più mirata della rete. È la descrizione dell’azienda: il comunicato non presenta una misura destinata direttamente alle bollette domestiche.

L’esempio citato riguarda gli Stati Uniti

Nel testo Google richiama aste spot mensili nella regione Mid-Atlantic degli Stati Uniti e il ruolo dei certificati nel collegare consumo e produzione locale. L’annuncio non descrive un programma italiano né indica che famiglie o imprese in Italia possano acquistare questi certificati attraverso un nuovo servizio.

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Le informazioni da non confondere

Il comunicato illustra uno strumento per rendere più dettagliato il tracciamento dell’energia pulita. Non quantifica un effetto sui prezzi per i consumatori italiani e non fornisce dettagli su disponibilità, requisiti di accesso o tempi di estensione ad altri mercati. Per questo la novità va letta come un aggiornamento sulle iniziative aziendali di Google, non come un cambiamento immediato del mercato elettrico in Italia.

Fonte: Google, “A smarter way to track and buy clean energy”, pubblicato il 19 novembre 2026.

Foto: © European Union, 2023, licensed under CC BY 4.0. Scheda: Servizio audiovisivo della Commissione europea, pannelli solari a Bruxelles (29 marzo 2023). Immagine illustrativa, non collegata ai certificati descritti da Google; convertita in WebP senza ritaglio.

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Documentazione della fotografia e condizioni di riutilizzo: audiovisual.ec.europa.eu.