LFI, sciopero 20 novembre: fasce garantite 6–9 e 12:30–15:30

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Venerdì 20 novembre 2026 lo sciopero del personale LFI potrà incidere sulla circolazione ferroviaria, con due fasce di servizi minimi garantiti: dalle 6 alle 9 e dalle 12:30 alle 15:30. Lo comunica Trasporto Ferroviario Toscano nell’avviso pubblicato l’11 novembre, riferito al personale del gestore dell’infrastruttura LFI e alla protesta generale proclamata dalla CGIL per l’intera giornata.

Per chi usa questi collegamenti, il dettaglio utile è la tutela delle corse già iniziate: secondo l’avviso, i treni in circolazione all’interno delle fasce indicate completeranno il percorso fino alla destinazione prevista. Il comunicato distingue dunque l’orario della fascia dal momento in cui il viaggio termina. Non annuncia invece la cancellazione di tutte le corse nelle altre ore.

Binari e segnale ferroviario: foto di contesto d’archivio pubblicata nel 2024, località non identificata nella pagina originale. Non raffigura la rete LFI né documenta lo sciopero del 20 novembre. Foto: Nilo Velez / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Le due finestre da controllare prima di partire

Le fasce riportate da TFT coprono il mattino, fra le 6 e le 9, e la parte centrale della giornata, fra le 12:30 e le 15:30. Sono questi gli intervalli da usare per leggere l’avviso LFI: non vanno sostituiti con orari ricordati da altri scioperi o riferiti ad altre imprese ferroviarie.

Al di fuori delle finestre di garanzia, l’azienda segnala la possibilità di limitazioni, ritardi o cancellazioni. La formulazione descrive un rischio per il servizio, senza fornire un elenco delle singole corse che saranno effettivamente soppresse. Chi deve raggiungere un appuntamento non può quindi dedurre dal solo orario ordinario che il collegamento sarà regolare.

Una corsa già in viaggio può finire dopo la fascia

La precisazione sul completamento del percorso evita un equivoco pratico: la fine della fascia protetta non equivale, secondo il comunicato, all’interruzione in quel momento dei treni già in circolazione nell’intervallo. La destinazione prevista rimane il riferimento indicato dall’operatore per quelle corse.

Questo non consente però di estendere la stessa tutela a qualsiasi partenza successiva o a una coincidenza separata. Se il viaggio richiede più collegamenti, è utile controllarli singolarmente, distinguendo la corsa coperta dall’avviso LFI da quella successiva. Il testo consultato non certifica la regolarità dell’intero itinerario personale.

Interno di un treno con bagagli sulle cappelliere e marchio Renfe sui poggiatesta: foto di contesto d’archivio pubblicata nel 2025. Non è un convoglio TFT e non documenta lo sciopero LFI. Foto: Nilo Velez / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Dove seguire gli aggiornamenti

TFT indica che eventuali ulteriori comunicazioni saranno diffuse anche attraverso il canale WhatsApp «Informazioni TFT». Il quadro qui riportato è quello verificato il 13 novembre: riguarda una protesta programmata per il 20, non disservizi già osservati. Prima di partire serve pertanto rileggere l’avviso dell’operatore per verificare eventuali aggiornamenti.

La rassegna di Ferrovie.Info del 12 novembre riscontra le due fasce e il completamento delle corse già in circolazione. Resta la comunicazione aziendale il riferimento operativo; nessuna delle due pagine permette di prevedere oggi l’adesione individuale del personale o il ritardo di un determinato treno.

Non è un orario valido per ogni sciopero italiano

Il perimetro del comunicato è il personale LFI. Le garanzie non vanno trasferite automaticamente ai servizi di altri gestori o alle proteste di altre date. Per confronto storico, il nostro articolo sullo sciopero ACTV del 30 ottobre a Venezia descriveva un aggiornamento specifico per quei mezzi; quello sui lavori ferroviari a Ferrara del 7–8 novembre riguardava invece modifiche per cantieri. Sono precedenti distinti, non avvisi utilizzabili per decidere se una corsa LFI del 20 novembre circolerà.

Fonti e crediti

Avviso TFT dell’11 novembre e riscontro Ferrovie.Info del 12 novembre, collegati nel testo e consultati il 13 novembre 2026. Fotografie reali di contesto d’archivio di Nilo Velez, WordPress Photo Directory, licenza CC0: non documentano LFI, TFT o lo sciopero annunciato. Provenienza e licenza nelle didascalie.