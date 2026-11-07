Treni, lavori a Ferrara il 7–8 novembre: variazioni e fermate dei bus

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Sabato 7 e domenica 8 novembre 2026 alcuni Frecciarossa e Italo diretti fra il Nordest e Roma o il Sud cambiano orario, percorso o vengono cancellati per i lavori ferroviari a Ferrara. Per chi viaggia questo weekend il controllo va fatto sul numero del treno: le modifiche variano da una corsa all’altra e possono riguardare soltanto una parte del tragitto.

L’avviso di Rete Ferroviaria Italiana distingue più finestre: il programma complessivo comprende il 6–10 e il 14–16 novembre, mentre per Frecciarossa e Italo la sintesi segnala il 7–8 novembre. Anche Trenitalia pubblica le variazioni per i propri collegamenti. Sono due fonti operative dello stesso gruppo FS, con ruoli diversi: gestore dell’infrastruttura e impresa di trasporto.

RFI indica per il 7–8 novembre cancellazioni totali o parziali e variazioni sulle relazioni che collegano Trieste, Gorizia, Udine e Venezia con Roma, Napoli, Salerno, Reggio Calabria e Lecce. Per Italo l’elenco delle località parte da Trieste, Udine e Venezia. Questo non equivale alla soppressione di tutti i collegamenti fra quelle città: occorre verificare la corsa prenotata e le fermate effettivamente mantenute.

Per i regionali e Regionali Veloci sono previste cancellazioni totali o parziali e sostituzioni con autobus dal 6 al 10 e dal 14 al 16 novembre. Fra le relazioni elencate figurano Bologna–Venezia, Rovigo/Ferrara/San Pietro in Casale–Bologna/Imola e i collegamenti verso Ravenna e Rimini. Gli Intercity e Intercity notte Trieste–Roma possono invece cambiare percorso, orari e fermate in alcuni giorni dal 6 al 9 novembre e il 14–15: l’avviso prevede bus sostitutivi per gli Intercity.

Dove cercare il bus: a Bologna conta il servizio sostituito

Il punto di salita merita una verifica separata dall’orario. La regola generale indicata negli avvisi è il piazzale esterno della stazione, con eccezioni specifiche. Ecco quattro riferimenti che aiutano a distinguere bus dei regionali e bus degli Intercity:

Stazione Bus dei regionali Bus degli Intercity Ferrara Fermata TPER Stazione, palina I, via San Giacomo Fermata TPER Stazione, palina I, via San Giacomo Bologna Centrale Fermata TPER Stazione centrale, palina I, viale Pietramellara 18/3 Via Pietramellara, fra i civici 18/3 e 18/b-c Monselice Rotonda all’interno dello scalo ferroviario Rotonda all’ingresso di via Trento Trieste Terme Euganee Via Neroniana, fermata bus davanti al civico 2 Via Neroniana, fermata bus davanti al civico 2

Per i regionali sono segnalati anche Padova, al piazzale esterno della stazione FS presso la fermata SITA, corsia C, e San Pietro in Casale, alla fermata TPER nel piazzale davanti alla stazione. Queste indicazioni non autorizzano a cercare un autobus qualsiasi sulla stessa direttrice: il riferimento resta il servizio sostitutivo associato alla propria corsa.

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Il notturno per Monaco e Vienna e le verifiche prima di partire

Per l’Euronight 294 Roma Tiburtina–Monaco/Vienna, gli avvisi indicano la partenza anticipata alle 17:10 nei giorni 7, 14 e 15 novembre. La data è essenziale: l’anticipo qui riportato non va esteso automaticamente a tutte le sere del periodo. Cambiano inoltre gli orari a Firenze Campo di Marte e Bologna Centrale; sono previste variazioni anche per il collegamento inverso EN 295.

I canali di vendita risultano aggiornati secondo RFI e Trenitalia. Prima di raggiungere la stazione conviene ricontrollare data, numero del treno, origine e destinazione effettive, poi ogni coincidenza e l’eventuale tratto in autobus. Gli avvisi descrivono il programma dei lavori, non una verifica in tempo reale della singola corsa, delle code o dei posti disponibili.

Chi prosegue verso Verona nel weekend può consultare anche il nostro servizio sulle navette per Fieracavalli del 7–8 novembre, un piano locale distinto dalle variazioni ferroviarie. Altri aggiornamenti sui collegamenti sono raccolti nella sezione Viaggi.

Fonti e crediti

Consultati il 7 novembre 2026 gli avvisi esatti di RFI e Trenitalia collegati nel testo. Il percorso dell’avviso RFI reca la data 6 novembre; la pagina indica il periodo di validità. Fotografie d’archivio, con fonte originale, autore e licenza nelle didascalie: non documentano il cantiere né i servizi sostitutivi del 2026.