Venezia-Udinese 2-1: Pérez decide, i lagunari lasciano l’ultimo posto

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Il Venezia batte l’Udinese 2-1 al Penzo e lascia l’ultimo posto della Serie A. Nell’anticipo dell’undicesima giornata, disputato venerdì 6 novembre, decidono le reti di Toma Basic e Kike Pérez, intervallate dall’autogol di Matias Moreno. Per Paolo Zanetti, all’esordio sulla panchina friulana, il primo appuntamento con i punti è rinviato: l’Udinese resta a cinque e viene superata dai lagunari.

Il dato centrale della serata è questo scambio in fondo alla classifica, confermato dal resoconto della Lega Serie A. Il Venezia interrompe tre sconfitte consecutive nelle quali non aveva segnato e trova la seconda vittoria interna con Davide Nicola. Il risultato arriva prima della sosta per le nazionali, che offre alle due squadre una pausa dopo uno scontro diretto dal peso immediato.

Tre gol nella ripresa, Pérez firma il nuovo vantaggio

All’intervallo il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. La partita si sblocca nella seconda metà: Basic porta avanti il Venezia, poi la deviazione nella propria porta di Moreno permette all’Udinese di pareggiare. Il punto decisivo è la capacità dei padroni di casa di trovare un altro gol dopo essere stati raggiunti. Pérez calcia dalla distanza e mette il pallone all’incrocio, fissando il 2-1.

La cronaca pubblicata dall’Udinese descrive anche le occasioni dei friulani: Stankovic respinge le conclusioni di Davis ed Ekkelenkamp, mentre un successivo tentativo a giro di quest’ultimo termina fuori. Nel finale il portiere del Venezia recupera la posizione su un pallonetto di Chakvetadze. I bianconeri restano così senza il secondo pareggio, nonostante abbiano rimesso in equilibrio l’incontro una prima volta.

Il primo risultato di Zanetti e il lavoro chiesto da Nicola

Zanetti comincia con Okoye in porta, Davis in attacco e Zaniolo ed Ekkelenkamp alle sue spalle. Il tabellino del club riporta gli ingressi, fra gli altri, di Chakvetadze, Gomez, Miller e Bayo durante la ripresa. I cambi non modificano il punteggio. Per l’Udinese il passaggio alla sosta avviene dunque con gli stessi cinque punti con cui aveva iniziato la trasferta.

Nel commento diffuso dal Venezia dopo la gara, Nicola lega il successo alla prestazione e chiede continuità. L’allenatore riconosce la difficoltà emotiva dello scontro diretto: il vantaggio seguito dal pareggio aveva prodotto nuove oscillazioni nella squadra. Indica come obiettivi una maggiore concretezza nelle fasi iniziali e la capacità di raccogliere punti anche fuori casa.

Simon Sohm sottolinea soprattutto il valore mentale del risultato e il lavoro collettivo. Il messaggio dei protagonisti mantiene così una misura precisa: il successo dà fiducia e cambia la posizione attuale, mentre il percorso richiede ancora risultati ripetuti. La seconda vittoria al Penzo non risolve da sola le difficoltà dell’avvio di stagione.

Due percorsi già raccontati, un nuovo scontro diretto

Per seguire il cammino delle squadre, su LSDI sono disponibili il racconto della prima vittoria del Venezia con Nicola contro il Napoli e quello del precedente 2-5 dell’Udinese contro la Roma. Sono partite diverse: il nuovo fatto del 6 novembre è il successo nello scontro diretto, con l’inversione delle ultime due posizioni certificata dalla Lega.

Fonti e crediti

Resoconti del 6 novembre 2026: Lega Serie A, Udinese, cronaca e tabellino, Venezia FC, dichiarazioni di Nicola e Sohm. Fotografie d’archivio del Penzo: Simon Harrod e Kate C Hopkins, Flickr, CC BY 2.0; pagine originali e licenza nelle didascalie.