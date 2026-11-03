Giro Women 2027: nove tappe, da Viareggio al finale in Valle d’Aosta

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Il Giro d’Italia Women 2027 partirà da Viareggio il 29 maggio e si concluderà il 6 giugno in Valle d’Aosta. Il percorso della 38ª edizione, presentato a Roma e ora pubblicato dagli organizzatori, comprende nove tappe, 1.132 chilometri e 17.450 metri di dislivello. Due gli arrivi in salita, alla Presolana e a Madesimo-Valle Spluga; nel weekend conclusivo si correranno una cronoscalata e la Monte Bianco Stage.

Per chi vuole seguire la corsa sul posto, il primo riferimento è il calendario ufficiale delle località. Per leggere la sfida sportiva, invece, conta soprattutto la distribuzione delle difficoltà: la montagna arriva già nella quarta giornata e torna prima delle ultime due prove valdostane. Il riepilogo di Eurosport, pubblicato il 3 novembre alle 13:01, conferma date e struttura dell’edizione.

Le nove tappe, giorno per giorno

La pagina ufficiale del percorso permette di associare ogni giornata a partenza, arrivo e distanza. Il programma attraversa prima il versante tirrenico, poi si sposta verso la pianura e le Alpi.

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Data 2027 Tappa Distanza 29 maggio Viareggio–Viareggio 124 km 30 maggio Massa–Genova 139 km 31 maggio Cogorno–Viadana 171 km 1 giugno Credaro–Passo della Presolana (Castione della Presolana) 131 km 2 giugno Cassano d’Adda–Cassano d’Adda 140 km 3 giugno Bergamo–Madesimo-Valle Spluga 137 km 4 giugno Carugate–Rho 147 km 5 giugno Valdigne TUDOR ITT, cronoscalata 11 km 6 giugno Monte Bianco Stage 132 km

Velociste e scalatrici: dove cambia il terreno

Viareggio ospiterà per la prima volta la Grande Partenza della corsa femminile, secondo il comunicato degli organizzatori. La frazione inaugurale non sarà però interamente pianeggiante: sono previsti quattro passaggi sulla salita del Pitoro. La scheda tecnica colloca l’ultima asperità a circa 21 chilometri dal traguardo, lasciando quindi spazio a più possibili sviluppi nel finale.

Anche la Massa–Genova sarà mossa, con oltre 2.000 metri di dislivello indicati nel comunicato. La Cogorno–Viadana, pur essendo la tappa più lunga con 171 chilometri, presenta invece una seconda parte pianeggiante. Per le velociste, altre due date da segnare sono il circuito di Cassano d’Adda e la Carugate–Rho: gli organizzatori le individuano come occasioni favorevoli agli arrivi di gruppo, senza che questo costituisca una previsione del risultato.

Le aspiranti alla classifica generale avranno un primo confronto in montagna il 1° giugno. La Credaro–Presolana accumula 3.500 metri di dislivello; due giorni dopo la Bergamo–Madesimo-Valle Spluga ne propone 3.550, passando dal San Marco prima del finale in quota. Sono quindi appuntamenti da considerare insieme al weekend conclusivo, senza concentrare tutta l’attenzione sull’ultima tappa.

Il finale valdostano e le informazioni da tenere distinte

Sabato 5 giugno si correrà la Valdigne TUDOR ITT: undici chilometri contro il tempo, con 650 metri di dislivello dichiarati. Il giorno seguente la Monte Bianco Stage aggiungerà 132 chilometri e 3.950 metri di dislivello. La scheda ufficiale indica il Colle San Carlo come ultima grande difficoltà a pochi chilometri dall’arrivo. Il nome della tappa non indica un traguardo sulla vetta del Monte Bianco.

Per approfondire le diverse prove contro il tempo, nell’archivio LSDI sono disponibili il programma delle cronometro mondiali e il racconto della cronostaffetta mista azzurra. Sono gare differenti dalla cronoscalata individuale prevista al Giro Women: i loro risultati non identificano favorite o partecipanti dell’edizione 2027.

Per organizzare una visita, il calendario è una base da affiancare agli aggiornamenti delle singole tappe e agli avvisi locali sulla viabilità. La presentazione del tracciato non va usata per dedurre orari di chiusura delle strade, accessi alle zone di arrivo o presenze delle atlete. Anche i canali che hanno trasmesso la presentazione non costituiscono, da soli, una conferma del palinsesto televisivo della gara.

Fonti e crediti

Immagini d’archivio: Inja Pavlić, Viareggio e Haut Risque, Monte Bianco visto dalla Francia, entrambe utilizzate secondo la Unsplash License. Date e limiti delle fotografie sono indicati nelle didascalie.