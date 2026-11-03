Fireblade 2027, arriva la HRC Works Edition: cosa cambia fra le tre versioni

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Honda porta a EICMA una nuova famiglia CBR1000RR-R Fireblade per il 2027: alla versione standard e alla SP si aggiunge la HRC Works Edition, sviluppata come base per il Mondiale Superbike. L’annuncio ufficiale del 3 novembre segue la presentazione raccontata dalla stampa italiana il 2. Per chi valuta la supersportiva, la novità concreta è una gamma con destinazioni e componenti diversi: la sigla più prestigiosa non implica semplicemente tutte le dotazioni della SP più qualche accessorio.

Tre versioni, sospensioni da distinguere

Il comunicato tecnico Honda indica sospensioni Showa sulla Fireblade standard e Öhlins a controllo elettronico sulla SP. La HRC Works Edition adotta invece forcella Öhlins NPX e ammortizzatore TTX36 con regolazione meccanica. È una differenza da conservare nel confronto degli allestimenti: non si possono attribuire automaticamente alla HRC le regolazioni elettroniche della SP.

La Works Edition è monoposto e impiega appendici anteriori, parafango e parti della carenatura in fibra di carbonio. Honda la presenta come modello per l’omologazione nel WorldSBK, progettato anche per rispettare le norme stradali dei singoli mercati. Questo descrive l’obiettivo del progetto; non conferma, da solo, il calendario commerciale italiano.

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Il lavoro sul motore riguarda anche l’erogazione

La ricostruzione di Moto.it del 2 novembre riporta 217 CV a 14.000 giri e 114 Nm a 10.500 giri. La coppia massima arriva 1.500 giri prima rispetto al modello precedente. Il punto da valutare va quindi oltre la potenza di picco: conta come la spinta viene resa disponibile durante l’accelerazione.

Il quattro cilindri utilizza cornetti di aspirazione a lunghezza variabile su due stadi. Honda descrive il passaggio alla configurazione corta dagli 11.750 giri; l’intento dichiarato è sostenere la risposta ai regimi medio-bassi mantenendo le prestazioni in alto. Sono caratteristiche e obiettivi comunicati al lancio, non il risultato di una prova indipendente della redazione.

Telaio nuovo, senza trasformare i dati in un verdetto

Moto.it descrive il telaio in alluminio riprogettato, il forcellone rivisto e una rigidità laterale ridotta, rispettivamente del 20% e del 12%. L’articolo distingue inoltre l’aerodinamica della moto standard, con profili integrati, dalle appendici specifiche della Works Edition descritte da Honda. Leggere genericamente “Fireblade senza ali” non basta dunque a rappresentare ogni versione.

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Questi interventi spiegano dove cambia il progetto, ma non permettono di assegnare un tempo sul giro o un vantaggio misurato rispetto alle rivali. Chi confronta le tre proposte deve separare la scheda tecnica dalla verifica su strada o in circuito, soprattutto quando lo stesso nome commerciale comprende soluzioni differenti.

Prezzi e consegne italiane restano da verificare

Le pagine consultate non confermano un listino italiano né date di consegna: non vanno sostituiti con i prezzi della generazione precedente. Anche l’eventuale HRC Racing Kit richiede attenzione: Honda avverte che l’installazione fa decadere la garanzia del costruttore.

La presentazione generale Honda a EICMA colloca la Fireblade tra le novità del Salone milanese. Per orientarsi fra gli altri annunci abbiamo distinto le versioni della nuova Africa Twin 2027; per approfondire il funzionamento delle sospensioni sono disponibili le informazioni sui corsi Andreani annunciati a EICMA.

Fonti e crediti

Fonti: comunicati Honda del 3 novembre e articolo Moto.it del 2 novembre 2026, collegati nel testo e verificati il 3 novembre. Le fotografie sono d’archivio: non mostrano la Fireblade 2027 e non documentano le sue nuove dotazioni. Autori, pagine originali e licenza Unsplash sono indicati nelle didascalie.