MotoGP, Martín si ritira da Sepang: Qatar ancora da valutare

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Jorge Martín non disputerà né la Sprint né la gara del GP di Malesia. Il pilota Aprilia ha interrotto il fine settimana di Sepang sabato 31 ottobre, dopo aver provato a guidare nelle FP2 del mattino. L’annuncio ufficiale MotoGP è arrivato prima delle qualifiche: il tentativo di correre con il polso infortunato in Australia si chiude quindi senza prendere il via alle due gare.

Per chi segue la corsa al titolo, il dato da tenere distinto dalle previsioni è questo: Martín arriva al sabato con dieci punti di ritardo da Marc Márquez. Il ritiro gli impedisce di raccogliere punti a Sepang; il nuovo distacco dipenderà invece dai risultati del rivale. Anche il ritorno nel prossimo appuntamento resta da valutare.

La difficoltà di controllare la moto

Il resoconto ufficiale del campionato conferma la rinuncia al resto dell’evento. Martín era tornato in pista venerdì, completando dodici giri nella prima sessione e tre nel pomeriggio. Sabato ha effettuato un altro tentativo nelle ultime libere, prima di decidere di fermarsi.

Nelle dichiarazioni raccolte da Sky Sport nella diretta del 31 ottobre, il pilota ha spiegato di non riuscire a controllare pienamente ciò che accadeva sulla moto e di aver preferito riposare. È la valutazione riferita da Martín sulla propria guida, senza indicazioni che permettano di stabilire qui i tempi della guarigione.

Il team manager Aprilia Paolo Bonora, sempre a Sky, ha precisato che il problema riguardava la forza da esercitare in frenata. Il pilota tornerà in Spagna e nei prossimi giorni sarà valutata la partecipazione al GP del Qatar: non si tratta dunque di un rientro già confermato.

Cosa cambia rispetto al via libera di venerdì

La decisione aggiorna il quadro raccontato ieri. Dopo le FP1 e il successivo responso medico favorevole, Martín aveva potuto proseguire il weekend. Durante la Practice del pomeriggio si era però fermato dopo tre giri, lasciando al nuovo tentativo di sabato la verifica delle sue possibilità.

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Il nulla osta a scendere in pista e la capacità di sostenere lo sforzo richiesto in gara sono passaggi diversi. Ora l’incertezza sulla partecipazione a Sepang è risolta: la rinuncia riguarda l’intero resto del Gran Premio, mentre la valutazione per il Qatar deve ancora arrivare.

Il distacco nel Mondiale è ancora da aggiornare

MotoGP indica anche lo scenario limite del weekend: se Marc Márquez vincesse entrambe le gare, il margine salirebbe da dieci a 47 punti. È un’ipotesi, non la classifica già acquisita. Nello stesso scenario resterebbero ancora 111 punti disponibili dopo la Malesia: l’assenza di Martín non equivale quindi all’assegnazione matematica del titolo.

Gli appuntamenti per chi guarda dall’Italia

Il programma ufficiale di Sepang prevede la Sprint sabato 31 ottobre alle 15 locali e il Gran Premio domenica 1° novembre allo stesso orario. In Italia, con l’ora solare, entrambi gli appuntamenti corrispondono alle 8:00: il fuso malese è avanti di sette ore. La rinuncia di Martín riguarda la sua partecipazione e non annuncia modifiche agli orari delle gare.

Fonti e crediti verificabili

Verifica del 31 ottobre 2026: annuncio MotoGP del ritiro, dichiarazioni di Martín e Bonora riportate nella pagina Sky Sport e programma ufficiale del GP, collegati nel testo. Le fotografie sono d’archivio del 2021 e del 2020: non mostrano Sepang 2026, l’infortunio o il recupero. Originali, autori, date e licenze sono indicati nelle didascalie.