FMI a EICMA: Bulega venerdì, Pillole di Guida e biglietto soci

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La Federazione Motociclistica Italiana ha annunciato gli appuntamenti del proprio stand a EICMA 2026: venerdì 6 novembre sono previsti i talk con Nicolò Bulega e con i campioni della Sei Giorni, mentre da giovedì a sabato tornano le Pillole di Guida. Lo spazio federale sarà nel padiglione 5, stand E87, durante le giornate aperte al pubblico dal 5 all’8 novembre.

Il programma pubblicato dalla FMI il 30 ottobre, ripreso nello stesso giorno da Motopress, permette di scegliere la giornata in base agli incontri. Non tutti hanno già un orario preciso: per Bulega e gli altri ospiti viene indicato il giorno, mentre per le Pillole di Guida l’avvio è fissato intorno alle 14. La novità è il calendario degli appuntamenti; lo sconto per i tesserati era già stato comunicato in precedenza.

Quale giorno scegliere per lo stand FMI

Giovedì 5 novembre è prevista una conferenza dedicata al Campionato Italiano Velocità e a Dunlop. Venerdì 6, oltre agli incontri con Bulega e i protagonisti della Sei Giorni 2026, lo stand ospiterà le premiazioni dei campioni di motocross. Chi vuole assistere a uno specifico talk deve quindi verificare l’orario prima di organizzare gli spostamenti fra i padiglioni: il comunicato non pubblica ancora una tabella completa delle singole sessioni.

Sabato 7 novembre sono annunciati Emiliano Malgaoli e le attività dell’associazione Diversamente Disabili, insieme alle premiazioni dei campioni di trial. Nella mattinata è previsto anche l’incontro dedicato alla storia motociclistica delle Fiamme Gialle. La FMI annuncia in quell’occasione una novità per il 2027, senza descriverla: non ci sono quindi elementi per anticiparne il contenuto.

Pillole di Guida e informazioni per i motociclisti

Le Pillole di Guida si svolgeranno da giovedì 5 a sabato 7, alle 14 circa, con i tecnici federali Giuseppe Buttiglieri e Federico Pieri. È un appuntamento divulgativo sui temi della guida della moto; il programma non lo presenta come un corso pratico individuale né come una prova su strada prenotabile.

Lo stand sarà anche un punto informativo sul tesseramento, sulla riaffiliazione dei Moto Club e sulle procedure per iscrivere le moto d’epoca al Registro Storico FMI. Per chi cerca informazioni amministrative, è questa la funzione annunciata dello spazio: la presenza in fiera non equivale al completamento automatico di una pratica.

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Mototurismo: due padiglioni da distinguere

Venerdì mattina lo stand federale ospiterà la presentazione del prossimo FMI Camping Trophy; sabato pomeriggio quella della Festa Nazionale Bikers. Le premiazioni del Trofeo EICMA Adventure Series FMI sono invece previste venerdì pomeriggio nel padiglione 22, nell’area dedicata all’Adventouring.

Nello stesso padiglione si troveranno gli organizzatori di Sterrare è Umano, 1.000 Sassi, Umbria Raid Experience, Terre Lucane Adventure e Queen Trophy. È una tappa diversa dallo stand E87. Per completare il percorso si possono consultare anche gli appuntamenti già descritti per la mostra Speed Legends e per lo spazio Yamaha con il Service Corner.

Biglietto FMI: 15,50 euro con le spese

La Federazione conferma per i tesserati il prezzo online di 14 euro, cui si aggiungono 1,50 euro di gestione: il totale indicato è 15,50 euro. Occorre entrare in MyFMI, aprire la sezione Convenzioni–EICMA, richiedere il codice personale e usarlo nella biglietteria dedicata. Per i biglietti ridotti dei bambini la FMI rimanda al servizio clienti della biglietteria.

Le informazioni ufficiali EICMA confermano l’apertura ordinaria al pubblico a Fiera Milano Rho dal 5 all’8 novembre, dalle 9:30 alle 18:30. Il codice sconto non anticipa le giornate aperte al pubblico al 3 o al 4 novembre, riservate a stampa e operatori.

Fonti e crediti

Programma FMI e riscontro Motopress del 30 ottobre 2026; orari generali dell’organizzatore EICMA, collegati nel testo. Le fotografie mostrano precedenti edizioni del salone: non documentano lo stand FMI o gli appuntamenti del 2026. Autori, pagine originali e licenze sono riportati nelle didascalie.