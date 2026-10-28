Yamaha a EICMA: Service Corner e XSR900 dal vivo il 7 novembre

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Yamaha ha annunciato il programma della propria presenza a EICMA 2026: oltre ai modelli esposti, ci saranno uno spazio per parlare con i tecnici di assistenza e una sessione di personalizzazione dal vivo della XSR900. Per chi vuole seguire quest’ultima, l’appuntamento preciso è sabato 7 novembre, dalle 10 alle 13, al padiglione 10 della fiera di Milano Rho.

Il programma è stato pubblicato da Yamaha Motor Europe, filiale Italia, il 27 ottobre ed è descritto anche da HDmotori il 28 ottobre. L’utilità, per chi sta organizzando la visita, è distinguere gli appuntamenti con un orario già indicato dalle presenze annunciate senza un calendario individuale. Secondo le informazioni dell’organizzatore, il pubblico potrà entrare da giovedì 5 a domenica 8 novembre, dalle 9:30 alle 18:30.

Yamaha XSR900 “Faster Wasp” di Roland Sands Design, fotografata il 1° dicembre 2015. Foto di archivio: non è la moto MY2027 né la personalizzazione di LOREM annunciata per EICMA 2026. Foto: big-ashb / Flickr. Pagina originale · CC BY 2.0. Dimensioni adattate dal sito.

Service Corner: il confronto con i tecnici

Lo spazio chiamato Yamaha Service Corner sarà dedicato ad approfondimenti e domande ai professionisti del marchio. HDmotori lo descrive come un punto di dialogo su manutenzione e assistenza: è quindi la parte del programma più pertinente per chi possiede già una moto e vuole capire meglio come prendersene cura.

Le informazioni consultate non annunciano interventi di officina sul veicolo del visitatore, controlli gratuiti o riparazioni durante la fiera. L’iniziativa va intesa come occasione di confronto: prima di organizzare una visita per un problema specifico, resta da verificare con il marchio quali temi e modalità saranno effettivamente disponibili.

Dettaglio del comando del freno di un Yamaha Tricity 125, fotografato il 17 aprile 2015. Foto di archivio a corredo del tema assistenza: non documenta il Service Corner né segnala un difetto del mezzo. Foto: bm.iphone / Flickr. Pagina originale · CC BY 2.0. Dimensioni adattate dal sito.

Il 7 novembre la XSR900 cambia aspetto dal vivo

La sessione con l’artista urban franco-belga LOREM è invece un appuntamento con giorno e fascia oraria definiti. Sabato mattina sarà possibile seguire la personalizzazione di una XSR900; HDmotori identifica il mezzo come versione MY2027. La dimostrazione riguarda il lavoro creativo sulla moto: il programma non la presenta come un allestimento ordinabile né ne indica un prezzo.

Per chi ha poco tempo in fiera, questa distinzione aiuta a scegliere quando andare. L’attività artistica ha una finestra di tre ore; per gli incontri con i piloti, invece, l’annuncio elenca i partecipanti ma non fornisce gli orari dei singoli appuntamenti. Non è quindi possibile promettere di trovare una determinata persona allo stand in qualsiasi momento.

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Scooter urbani e incontri con i piloti

Yamaha annuncia anche la presenza nell’area Your Urban Mobility, con Tricity 125, NMAX 125 e NEO’s. Si tratta dei modelli indicati per lo spazio dedicato agli spostamenti cittadini: la loro presenza non dimostra un nuovo listino italiano, una variazione di dotazioni o la possibilità di provarli. Per questi aspetti servono comunicazioni specifiche.

Sul versante sportivo sono annunciati Andrea Locatelli, Remy Gardner e Stefano Manzi del WorldSBK, insieme ai piloti Yamalube YART EWC Marvin Fritz, Karel Hanika e Leandro Mercado. Il programma include inoltre le Charity Race organizzate da EICMA: Alessandro Botturi è indicato per giovedì e Luca Ghezzi per venerdì. Queste attività vanno distinte dagli incontri nello spazio espositivo.

Come inserire Yamaha nel percorso della fiera

HDmotori colloca lo stand E90 nel padiglione 10P. Chi prepara un itinerario può affiancare queste informazioni alla presenza di Ami OUTDOOR e alle prove Ami Buggy, che hanno un programma distinto. Per le moto, abbiamo già esaminato le novità KTM annunciate prima di EICMA.

Prima della visita restano da controllare il calendario aggiornato degli incontri e le condizioni di accesso alle singole attività. Il dato già utilizzabile per pianificare la mattinata è la sessione XSR900 del 7 novembre; il Service Corner offre invece un motivo pratico per fermarsi allo stand anche senza cercare un nuovo modello.

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