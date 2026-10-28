ER Salute, nuova app: medico e deleghe dal telefono

In Emilia-Romagna la nuova app ER Salute gestisce medico e deleghe. Come funziona la richiesta e quali servizi restano previsti nei prossimi mesi.

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La Regione Emilia-Romagna ha comunicato il 28 ottobre che la nuova app del Fascicolo sanitario elettronico è disponibile sugli store. L’annuncio, presentato al convegno del Dama Tecnopolo di Bologna, riguarda anche l’accesso con CIE, la scelta del medico e la gestione delle deleghe. Per usare la versione rinnovata viene indicato di aggiornare l’app esistente oppure reinstallarla: il comunicato non precisa il giorno esatto del rilascio.

Telefono e computer in ambito sanitario: foto d’archivio pubblicata il 24 settembre 2025, senza legami documentati con il servizio emiliano-romagnolo. Foto: Vitaly Gariev / Unsplash, Unsplash License.

La distinzione utile per chi deve organizzare visite e documenti è fra ciò che si può già fare e gli sviluppi annunciati. Il Taccuino personale sull’app e altre funzioni sono descritti al futuro. Non tutto il programma presentato oggi va quindi cercato come servizio già operativo sul telefono.

ER Salute: cosa consente già di fare

La scheda ufficiale di ER Salute, aggiornata il 22 ottobre, si rivolge agli assistiti in Emilia-Romagna con credenziali digitali. Elenca consultazione dei documenti, prenotazioni in SSN e in libera professione, appuntamenti già fissati e relativo promemoria. Consente inoltre di modificare o disdire una prenotazione e di passare al servizio regionale PagoOnLine per il pagamento.

Il telefono permette di visualizzare le prescrizioni elettroniche e i codici a barre dei farmaci da ritirare, senza il promemoria cartaceo. Nella stessa scheda sono presenti scelta, modifica o revoca del medico di famiglia, attivazione delle deleghe e gestione dei consensi alla visibilità dei documenti. Per chi usa questi strumenti il vantaggio concreto è avere nello stesso accesso documenti e operazioni amministrative, senza confonderli con una visita medica.

Delegare un familiare: richiesta e accettazione

Le istruzioni del portale sulle deleghe chiariscono due limiti diversi: un assistito può affidare il proprio Fascicolo a un massimo di tre persone; ciascun delegato può ricevere fino a cinque deleghe. Entrambi devono avere già attivato il proprio FSE.

Il percorso descritto per il portale passa da Servizi online e poi Deleghe. Per creare la richiesta occorrono i dati del delegato, il livello di condivisione e le date di inizio e fine, con durata massima di tre anni. L’invio lascia la richiesta in stato pendente: serve l’accettazione del destinatario. Solo dopo, il Fascicolo del titolare compare fra quelli accessibili al delegato.

La delega può essere revocata e il delegato può rinunciare. Se la richiesta resta senza risposta, il portale prevede un promemoria dopo sette giorni e l’annullamento dopo trenta. L’invio della richiesta, da solo, non dà dunque accesso al Fascicolo: per verificare se un familiare può effettivamente gestirlo occorre controllare anche lo stato della delega. Sono istruzioni del servizio web: non descrivono necessariamente ogni schermata della nuova app.

Stetoscopio e computer: foto d’archivio pubblicata l’11 dicembre 2019, non mostra il Fascicolo sanitario o la sua app. Foto: Daniel Sone / National Cancer Institute, via Unsplash, Unsplash License.

Cosa resta in programma e perché la data conta

La comunicazione regionale del 28 ottobre colloca nei prossimi mesi prenotazioni con medico o pediatra, richieste di prescrizione e messaggi tramite la cartella clinica. Anche le immagini radiologiche consultabili dal referto e l’autocertificazione dell’esenzione per reddito nell’app rientrano negli sviluppi futuri. L’annuncio non assegna una data puntuale a ciascun rilascio.

Il contesto precedente aiuta a leggere la novità: Lepida, il 7 agosto, descriveva ancora l’app in collaudo, invitando nel frattempo a usare il nuovo sito, già ottimizzato per smartphone e abilitato alla CIE. Il portale aveva dunque anticipato parte del percorso digitale: il rinnovo dell’app non coincide con la nascita dell’intero Fascicolo.

Per altri aggiornamenti sui servizi c’è la sezione Salute; chi ha appuntamenti a breve può consultare anche le informazioni verificate sullo sciopero sanitario del 30 ottobre.

Fonti e crediti

Fonti consultate il 28 ottobre 2026: Regione Emilia-Romagna, annuncio del 28 ottobre; portale FSE, ER Salute, aggiornamento 22 ottobre e Deleghe, aggiornamento 7 agosto; Lepida, 7 agosto. Le fonti appartengono al sistema che realizza o gestisce i servizi: non costituiscono una prova indipendente delle prestazioni dell’app. Foto d’archivio con autori, originali e licenza nelle didascalie.