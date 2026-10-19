Tumore al seno, screening gratuiti a Salerno: date e accesso

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Da domani Salerno ospita una nuova tappa della campagna nazionale di prevenzione di Komen Italia: per sei giorni sono in programma iniziative gratuite sulla salute femminile, con visite, esami diagnostici e attività di informazione. La parte più utile per chi vive in città è il calendario delle unità mobili, ma le prestazioni non sono presentate come uno screening libero e indistinto: sono rivolte in particolare a donne che incontrano ostacoli nell’accesso ai controlli ordinari.

La tappa si svolge dal 20 al 25 ottobre. Le unità mobili saranno a Salerno il 21 e 22 ottobre per attività di prevenzione senologica e ginecologica. Nel fine settimana, dal 23 al 25, il Villaggio della Salute aprirà in Piazza della Concordia. Date e sedi sono state diffuse da Komen e dal Comune; prima di spostarsi, è opportuno verificare con gli organizzatori disponibilità, requisiti e modalità di prenotazione.

Una tecnica mostra a una paziente il funzionamento del mammografo: immagine d’archivio, non scattata a Salerno. Foto: Staff Sgt. Teresa J. Cleveland/U.S. Air Force, via Wikimedia Commons, pubblico dominio.

Quando arrivano le unità mobili

Il calendario ufficiale distingue due momenti. Mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre le unità mobili si spostano a Salerno con il supporto della Caritas: sono previsti esami diagnostici gratuiti per donne in difficoltà socio-economica al polo territoriale di Mariconda, nell’ex mercato coperto, e al Centro Polifunzionale di Matierno, in via degli Etruschi 85. Komen indica attività di prevenzione senologica e ginecologica, oltre a consulenze specialistiche e indicazioni su alimentazione e salute.

Il programma della Carovana ha un’impostazione mirata. L’associazione spiega che le prestazioni sono destinate soprattutto a gruppi che possono incontrare maggiori barriere nell’accesso alla prevenzione: tra gli esempi figurano donne anziane, madri caregiver e persone in condizioni di fragilità socio-economica. Non è quindi corretto interpretare l’annuncio come garanzia di una mammografia immediata per chiunque si presenti. Disponibilità e criteri possono dipendere dalla singola giornata e dall’organizzazione locale.

Il Villaggio apre in Piazza della Concordia

La seconda parte della tappa è il Villaggio della Salute, previsto da venerdì 23 a domenica 25 ottobre in Piazza della Concordia, con apertura dalle ore 10. Il Comune segnala visite senologiche, mammografie ed ecografie gratuite insieme ad attività di sensibilizzazione. Il programma di Komen aggiunge incontri divulgativi, laboratori e iniziative per promuovere la prevenzione; la campagna nazionale di quest’anno è realizzata con il Ministero della Cultura e, per la prima volta, anche con il Ministero della Salute.

Materiali distribuiti durante un incontro di sensibilizzazione sul tumore al seno negli Stati Uniti, 2007. Foto: Airman 1st Class Ashley Reed/U.S. Air Force, pubblico dominio.

Per sabato 24 ottobre alle 17 è annunciata la “Walk for the Cure”, con partenza dalla Piazzetta del Marinaio e percorso sul Lungomare Trieste. La camminata accompagna le attività sanitarie, ma non sostituisce un controllo clinico. Chi cerca informazioni pratiche può rivolgersi all’associazione locale “Noi Donne… Soprattutto”, che collabora con Komen, oppure consultare gli aggiornamenti pubblicati dagli organizzatori: il Comune precisa che le modalità di prenotazione delle visite sono comunicate attraverso i canali ufficiali dell’associazione e di Komen.

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Il Lungomare Trieste di Salerno, dove è previsto il percorso della Walk for the Cure del 24 ottobre. Foto: Andrea Novello/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Come leggere l’iniziativa senza confonderla con lo screening ordinario

La tappa salernitana è un intervento temporaneo di prossimità, pensato per avvicinare informazione e controlli a persone che possono restare ai margini dei percorsi sanitari. Non modifica le regole regionali né sostituisce gli inviti e le valutazioni del Servizio sanitario. Età, storia personale e familiarità incidono sul percorso più adatto: per dubbi sui controlli da fare, il riferimento resta il medico o il programma di screening della propria ASL.

Il tema ha anche una dimensione nazionale. Il rapporto AIOM-AIRTUM stima circa 53.700 nuove diagnosi di tumore della mammella nel 2024, confermando il peso della malattia nella popolazione femminile. Komen presenta la campagna come una risposta alle disuguaglianze di accesso alla prevenzione. L’obiettivo delle unità mobili è raggiungere gruppi specifici, non sostituire la rete dei servizi territoriali. Per questo la parte più concreta dell’annuncio è il calendario: due giornate di attività mobili nei quartieri e tre giorni di iniziative pubbliche in piazza.

Conclusioni finali

Da martedì 20 ottobre parte a Salerno una settimana di prevenzione con esami gratuiti, unità mobili e un Villaggio della Salute nel fine settimana. Le attività del 21 e 22 ottobre sono rivolte in particolare a donne in condizioni di fragilità e si svolgono a Mariconda e Matierno; il Villaggio sarà in Piazza della Concordia dal 23 al 25. Per conoscere requisiti e disponibilità delle singole prestazioni, è necessario controllare gli aggiornamenti di Komen e dell’associazione partner prima di recarsi alle sedi.

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