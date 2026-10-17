Tumore al pancreas, il parere EMA: cosa cambia per i pazienti

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Una nuova terapia orale contro il tumore del pancreas metastatico si avvicina alla disponibilità in Europa, ma il parere favorevole del comitato scientifico dell’EMA non equivale ancora all’autorizzazione definitiva. Il CHMP ha raccomandato Rasonque, nome commerciale del daraxonrasib, per adulti con adenocarcinoma pancreatico metastatico già sottoposti ad almeno un trattamento. È una decisione rilevante per un gruppo di pazienti con opzioni terapeutiche limitate; tempi e condizioni dell’eventuale accesso in Italia restano però da definire.

Il dato che ha attirato l’attenzione è la sopravvivenza mediana osservata nello studio valutato dall’Agenzia europea dei medicinali: 12,4 mesi con daraxonrasib contro 6,7 mesi con la chemioterapia. La mediana descrive il punto centrale dei risultati del gruppo studiato, non una previsione individuale né una garanzia per ogni paziente. Ecco che cosa cambia davvero, a chi si rivolge la raccomandazione e quali passaggi mancano prima che il farmaco possa essere prescritto nell’Unione.

Il pancreas e gli organi vicini in un’illustrazione del National Cancer Institute. Don Bliss/NCI, pubblico dominio.

Che cosa ha deciso il comitato dell’EMA

Il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) ha espresso un parere positivo sulla domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di Rasonque (daraxonrasib). L’indicazione raccomandata riguarda adulti con adenocarcinoma pancreatico metastatico la cui malattia è progredita dopo almeno una precedente terapia sistemica. Non si tratta quindi di un via libera per tutti i tumori del pancreas, per la malattia iniziale o come trattamento da usare prima delle cure già previste.

La decisione del CHMP è una tappa, non l’ultimo atto. La raccomandazione passa ora alla Commissione europea, a cui spetta adottare la decisione formale valida nell’Unione. Anche dopo un’eventuale autorizzazione comunitaria, le valutazioni su prezzo e rimborso sono nazionali. L’EMA stessa precisa che il parere è un passaggio intermedio: la notizia non significa che il medicinale sia già acquistabile o rimborsato in Italia.

Il dossier è stato valutato con una revisione per fasi, avviata mentre l’azienda completava la domanda. L’EMA riferisce che questo metodo ha consentito al comitato di iniziare mesi prima l’esame dei dati e di concludere la valutazione in meno di 150 giorni, rispetto ai 210 giorni attivi previsti per una procedura standard. Il tempo più breve riguarda l’iter regolatorio: non anticipa automaticamente le decisioni nazionali né sostituisce i controlli su qualità, sicurezza ed efficacia.

Dissezione anatomica del pancreas umano. Foto: Anatomist90/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0.

Che cosa mostrano i risultati clinici

La valutazione si basa su uno studio internazionale di fase 3, aperto e condotto su circa 500 pazienti con malattia metastatica peggiorata dopo una precedente terapia sistemica. Il 92% dei partecipanti aveva una mutazione RAS G12 confermata. Nel gruppo trattato con daraxonrasib, la sopravvivenza mediana è stata di 12,4 mesi, contro 6,7 mesi nel gruppo trattato con chemioterapia. Il tempo mediano senza peggioramento della malattia è stato rispettivamente di 7,2 e 3,6 mesi.

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Questi numeri spiegano perché il comitato abbia considerato il trattamento una possibile risposta a un bisogno medico non soddisfatto. Vanno letti insieme ai limiti dello studio: era in aperto, ha riguardato pazienti selezionati e riporta risultati medi di popolazione. La sopravvivenza mediana non indica quanto vivrà una singola persona, e la differenza osservata non può essere trasformata in una promessa di guarigione o in un risultato certo per ogni profilo clinico.

Il daraxonrasib è un inibitore delle proteine RAS, coinvolte nella crescita e nella sopravvivenza cellulare. Secondo la descrizione dell’EMA, il principio attivo forma un complesso con la proteina ciclofilina A che si lega a RAS e ne blocca l’attività. L’obiettivo è interferire con segnali che, in presenza di alcune mutazioni, possono sostenere la crescita incontrollata delle cellule tumorali.

Sezione istologica di adenocarcinoma pancreatico. Foto: KGH/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0.

Effetti indesiderati e passaggi ancora aperti

Tra gli effetti indesiderati riportati più frequentemente figurano diarrea, eruzione cutanea, stomatite, nausea e vomito. La valutazione individuale del rapporto tra benefici e rischi spetta ai professionisti che seguono la persona: contano caratteristiche della malattia, cure già ricevute, condizioni generali e possibili interazioni. Il parere europeo non sostituisce il colloquio con l’équipe oncologica e non è un’indicazione a modificare terapie in corso.

Per i pazienti e i familiari il prossimo aggiornamento decisivo sarà la decisione della Commissione europea sull’autorizzazione. Solo successivamente si potranno seguire le valutazioni nazionali sull’inserimento nel sistema sanitario, sul prezzo e sulle modalità di accesso. Fino a quel momento non è possibile indicare una data italiana certa, né dare per scontata la rimborsabilità o la disponibilità immediata nelle strutture oncologiche.

Conclusioni finali

La raccomandazione CHMP porta Rasonque più vicino ai pazienti europei con adenocarcinoma pancreatico metastatico già trattato. I risultati mediani di sopravvivenza e di controllo della malattia sono promettenti nel gruppo studiato e la revisione per fasi ha accelerato l’esame regolatorio.

Il passaggio resta però provvisorio: manca la decisione formale della Commissione europea e, per l’Italia, dovranno seguire le valutazioni su accesso e rimborso. L’indicazione è circoscritta e i dati non sono una previsione individuale. È questa la distinzione utile per capire la notizia senza confondere un importante parere scientifico con una cura già disponibile.

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