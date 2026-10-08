Sanita’, allarme 18,8 miliardi: cosa rischiano visite e cure

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Il nuovo allarme sulla sanita’ pubblica non riguarda solo i bilanci dello Stato: riguarda la possibilita’ concreta di ottenere una visita, un esame o una presa in carico senza dover aspettare troppo o pagare di tasca propria. Il 9° Rapporto GIMBE sul Servizio sanitario nazionale, presentato il 7 ottobre 2026, mette in fila tre numeri che pesano sulla vita quotidiana: 18,8 miliardi di “tagli invisibili” nel periodo 2023-2026, 5,8 milioni di persone che nel 2024 hanno rinunciato ad almeno una prestazione e un divario di risorse che potrebbe allargarsi nel prossimo triennio.

La notizia e’ forte perche’ arriva mentre la politica discute di manovra e mentre molti cittadini sperimentano gia’ liste d’attesa, pronto soccorso sotto pressione e difficolta’ nel trovare medici di base. GIMBE precisa che il Fondo sanitario nazionale e’ cresciuto in valore nominale, ma sostiene che il problema sta nel rapporto con il PIL: se la quota fosse rimasta al livello del 2022, il SSN avrebbe avuto piu’ risorse. Da qui la definizione di tagli invisibili, cioe’ non tagli secchi in euro correnti ma risorse inferiori rispetto ai bisogni e alla ricchezza prodotta dal Paese.

Interno dell’Ospedale San Giovanni di Dio – Torregalli a Firenze. Foto: PROPOLI87/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Il dato che cambia la lettura dei fondi

Secondo il rapporto, tra il 2023 e il 2026 il Fondo sanitario nazionale e’ passato da 125,4 miliardi del 2022 a 142,9 miliardi nel 2026. Il punto critico, pero’, e’ che la quota sul PIL si e’ mantenuta intorno al 6%, con il 6,14% indicato per il 2026, mentre nel 2022 era al 6,27%. In pratica, il finanziamento cresce ma non abbastanza rispetto alla dimensione dell’economia e alla pressione dei costi sanitari.

Per i cittadini questo non e’ un tecnicismo. Se il finanziamento non tiene il passo, le Regioni devono gestire piu’ domanda con margini piu’ stretti: liste d’attesa piu’ lunghe, servizi territoriali disomogenei, personale sotto pressione e maggiore ricorso al privato. Il rapporto segnala anche un possibile divario cumulato di 32,3 miliardi tra previsioni di spesa e risorse del Fondo sanitario nazionale nel triennio 2027-2029.

Visite ed esami: chi aspetta e chi rinuncia

Il passaggio piu’ concreto riguarda le rinunce. Nel 2024, secondo i dati riportati da GIMBE, oltre 5,8 milioni di persone, pari al 9,9% della popolazione, hanno dichiarato di aver rinunciato a una o piu’ visite o esami. Le cause principali sono tempi d’attesa e motivi economici: due fattori che spesso si sommano, perche’ chi non puo’ attendere prova a rivolgersi al privato, mentre chi non puo’ pagare resta fermo.

Questo e’ il rischio piu’ immediato: una prestazione puo’ essere prevista dai Livelli essenziali di assistenza, ma diventare difficilmente esigibile se nella propria zona mancano appuntamenti utili, medici o strutture. Il rapporto parla infatti di un diritto alla salute sempre piu’ condizionato da reddito e residenza. Tradotto: il codice di avviamento postale e la disponibilita’ economica possono incidere sul tempo necessario per arrivare a una diagnosi.

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Pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino. Foto: ALC/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Personale sanitario, il nodo che pesa sui reparti

Il secondo fronte e’ il personale. GIMBE evidenzia che una parte rilevante dei medici e degli infermieri censiti non lavora nel SSN. Il dato va letto con prudenza, perche’ include percorsi professionali diversi, ma indica una difficolta’ strutturale: il servizio pubblico fatica ad attrarre e trattenere professionisti, soprattutto nelle aree piu’ scoperte e nelle specialita’ meno appetibili.

La conseguenza si vede nei turni, nei reparti e nella medicina territoriale. Se mancano professionisti, anche nuove risorse finanziarie rischiano di trasformarsi lentamente in cure effettive. Servono assunzioni, condizioni di lavoro sostenibili, carriere piu’ attrattive e una programmazione che distingua tra posti di formazione, personale disponibile e bisogni reali dei territori.

Corridoio ambulatoriale dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo. Foto: Threecharlie/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Cosa deve guardare chi ha bisogno di cure

Nel breve periodo, il lettore deve distinguere tra il dato nazionale e la propria situazione regionale. Le regole di accesso, le agende, i tempi massimi e le alternative in intramoenia o convenzione cambiano da territorio a territorio. Per una visita o un esame rinviato, resta importante chiedere il tempo massimo previsto dalla prescrizione, verificare il Cup regionale e conservare le risposte ricevute.

Nel medio periodo, la partita si sposta sulla legge di bilancio e sui piani regionali. Se il divario indicato dal rapporto non verra’ colmato, il rischio e’ che la pressione cada ancora su famiglie e bilanci locali: piu’ spesa privata per chi puo’, piu’ attesa per chi non puo’, piu’ differenze tra Nord, Centro e Sud.

Conclusioni finali

Il rapporto GIMBE non dice semplicemente che “mancano soldi”: mostra che il SSN sta perdendo capacita’ di garantire cure tempestive e uniformi. Il dato dei 18,8 miliardi serve a misurare la distanza tra finanziamento nominale e bisogni reali; quello dei 5,8 milioni di rinunce racconta invece l’effetto sulla vita delle persone.

La questione decisiva, ora, e’ se le prossime scelte pubbliche ridurranno questa distanza o la scaricheranno su Regioni e cittadini. Per chi aspetta una visita, non e’ una discussione astratta: significa sapere se il diritto alla salute resta accessibile in tempi ragionevoli o diventa sempre piu’ legato al portafoglio e al luogo in cui si vive.

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