Wheelchair curling, Italia in campo a Lohja: lunedì le sfide con Svizzera e Polonia

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Il programma ufficiale del World Wheelchair-B Curling Championship 2026 indica Lohja, in Finlandia, come sede della competizione dal 22 al 28 novembre. Per lunedì 23 il calendario riporta due incontri dell’Italia: alle 09:30 contro la Svizzera e alle 18:30 contro la Polonia. La pagina non specifica il fuso orario: gli orari sono riportati così come pubblicati.

Il programma dell’Italia

La tabella di World Curling accoppia SUI e ITA nel turno delle 09:30 e ITA e POL in quello delle 18:30. Le sigle corrispondono a Svizzera, Italia e Polonia, come indicato nell’elenco delle squadre della stessa pagina. Il calendario prosegue nei giorni successivi; per eventuali aggiornamenti è utile fare riferimento alla scheda ufficiale del torneo.

Che cos’è il torneo Wheelchair-B

World Curling descrive il campionato come una competizione “open entry” per le federazioni che non si sono già qualificate al World Wheelchair Curling Championship 2027. La pagina ufficiale riporta Lohja e le date del 22–28 novembre, oltre al programma degli incontri.

La foto è d’archivio

L’immagine in evidenza mostra un allenamento di wheelchair curling del Team U.S. al Joint Base Lewis-McChord, nello Stato di Washington, nel febbraio 2025. Non ritrae gli atleti italiani né una partita del campionato in Finlandia. La scheda DVIDS dell’immagine la attribuisce ad Anthony Beauchamp per lo U.S. Army Training and Doctrine Command e la marca Public Domain; si applicano le condizioni di riuso DVIDS.