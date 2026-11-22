Roma, oggi Baricco all’Auditorium: lezione su Le notti bianche, ingresso gratuito

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Alessandro Baricco torna oggi, domenica 22 novembre, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma con un incontro gratuito dedicato a Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij. La scheda ufficiale indica l’inizio alle 18 nella Sala Santa Cecilia.

Una lezione sul romanzo di Dostoevskij

Il programma presenta l’appuntamento come “La Tempesta Silenziosa. Ultimo atto. Prima del prossimo”: una lezione di Baricco sul romanzo russo. L’iniziativa è il nuovo momento pubblico del format di lettura ideato dallo scrittore e promosso con il sostegno di Roma Capitale.

Orario e accesso

L’incontro è in calendario per le 18 di domenica 22 novembre nella Sala Santa Cecilia. La pagina dell’Auditorium lo segnala come gratuito e invita a scaricare un voucher: per verificare le modalità di accesso e le eventuali disponibilità è opportuno consultare direttamente la scheda ufficiale prima di partire.

L’organizzazione ricorda inoltre la lettura condivisa de Le notti bianche del 17 giugno, alla quale, secondo la stessa scheda, parteciparono 30 mila persone in città. La pagina ufficiale riporta programma e informazioni aggiornate sull’evento: scheda dell’Auditorium Parco della Musica.