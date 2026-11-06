Sanremo 2027, Gialappa’s Band al ControFestival: sostituirà il DopoFestival

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La Gialappa’s Band condurrà il ControFestival, il programma che prenderà il posto del DopoFestival a Sanremo 2027. La Rai lo ha annunciato il 5 novembre, con un video di Stefano De Martino trasmesso al Tg1. L’appuntamento accompagnerà il pubblico dopo le serate del Festival: è questa la collocazione confermata, mentre non è ancora indicato un orario preciso di partenza.

Il comunicato ufficiale Rai, pubblicato il 5 novembre alle 22:37, assegna la conduzione al duo e descrive uno spazio dedicato a una lettura ironica della manifestazione. Il resoconto LaPresse dello stesso giorno colloca l’annuncio nell’edizione delle 20 del telegiornale. Il nuovo titolo identifica dunque la trasmissione successiva alla gara.

Che cosa cambia dopo le serate di Sanremo

Per chi segue il Festival fino alla fine, il cambiamento riguarda il programma da cercare al termine della serata: il nome annunciato è ControFestival. La comunicazione Rai presenta esplicitamente questa trasmissione come la sostituta del DopoFestival. Non annuncia, quindi, la scomparsa dello spazio televisivo che segue il Festival: ne comunica il nuovo titolo e chi lo guiderà.

Il riferimento all’ironia della Gialappa’s Band descrive l’impostazione editoriale scelta dalla Rai. Non equivale ancora a un elenco di rubriche o a un calendario di ospiti. Il comunicato non dettaglia nemmeno durata e scaletta delle singole puntate: attribuire oggi al programma un’organizzazione completa andrebbe oltre le informazioni disponibili.

Il video di De Martino al Tg1

L’annuncio è stato costruito come una breve scena comica: De Martino interpreta un giornalista del Tg1 che comunica la scomparsa del DopoFestival, prima dell’intervento delle voci della Gialappa’s Band. La Rai spiega che si tratta di finzione e autoironia, usate per presentare il nuovo appuntamento.

È in questo contesto che va letto il messaggio sul DopoFestival. Il fatto concreto è la sostituzione con il ControFestival, confermata dal testo ufficiale. L’annuncio aggiunge un tassello al percorso di De Martino verso Sanremo, senza introdurre in quella nota modifiche alle regole della competizione musicale.

PrimaFestival e ControFestival: due spazi distinti

La novità completa un’offerta che comprende anche il PrimaFestival affidato ai The Jackal, annunciato dalla Rai il 30 ottobre. Per quel programma sono indicati curiosità, retroscena, ospiti e momenti inediti. La distinzione serve a orientarsi fra i nomi: The Jackal per il PrimaFestival, Gialappa’s Band per lo spazio successivo alle serate.

Restano confermate le date ufficiali del Festival, dal 16 al 20 febbraio 2027. Si tratta del calendario della manifestazione; l’annuncio del ControFestival non pubblica una tabella autonoma con giorni e orari di ogni puntata. Separato è anche il percorso di Sanremo Giovani, con i quindici artisti selezionati.

Le informazioni ancora da attendere

Per programmare la visione occorrerà il palinsesto dettagliato. Nella nota consultata non compaiono un’ora fissa, la durata, gli ospiti o le modalità di eventuale recupero delle puntate. La conferma disponibile riguarda conduzione, titolo e collocazione dopo le serate: gli altri elementi andranno verificati nei successivi annunci Rai.

Fonti e crediti

Annuncio Rai e riscontro LaPresse del 5 novembre 2026; comunicazioni Rai sul PrimaFestival del 30 ottobre e sulle date del 25 giugno, collegate nel testo. Le fotografie d’archivio mostrano l’Ariston in anni diversi e non documentano il ControFestival. Autori, pagine originali e licenze sono indicati nelle didascalie.