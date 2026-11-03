Scena aperta, Bernardini dal 5 novembre su Rai 5: si comincia con Otello

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“Scena aperta” debutta giovedì 5 novembre alle 21.20 su Rai 5, con Massimo Bernardini alla conduzione. Presentato il 3 novembre a Milano, il programma di Rai Cultura prevede sei appuntamenti settimanali dedicati a teatro, opera e musica. La replica sarà il venerdì in terza serata su Rai 3: ANSA la colloca dopo Linea notte, senza indicare un orario fisso.

Il primo incontro sarà dedicato a Otello e metterà in relazione la tragedia di Shakespeare con l’opera di Verdi. Per chi vuole seguirlo, le date da distinguere sono due: il 5 novembre comincia il racconto televisivo; il 7 dicembre è l’appuntamento scaligero al quale la puntata guarda. La serata di Rai 5 proporrà conversazioni ed esecuzioni, senza coincidere con la rappresentazione integrale dell’opera.

Come sarà la prima puntata su Otello

La presentazione ufficiale Rai descrive un confronto fra due allestimenti: quello di prosa del Teatro Argentina di Roma e quello lirico del Teatro alla Scala. Il filo comune sarà il lavoro necessario per trasformare uno stesso personaggio in parola recitata e in canto.

Per lo spettacolo romano interverranno Luca Lazzareschi e Mersila Sokoli, interpreti di Jago e Desdemona, con la recitazione di due brani. Il contributo del regista Luca De Fusco è annunciato come un’intervista in video: è dunque una presenza con una modalità specifica, da distinguere dagli interventi nell’Auditorium.

La parte dedicata alla Scala riunirà il sovrintendente Fortunato Ortombina e il regista Damiano Michieletto. Eleonora Buratto e Roberto Frontali, rispettivamente Desdemona e Jago, eseguiranno due arie. Elio De Capitani aprirà e chiuderà il programma con brani dell’Otello shakespeariano. La Rai indica come temi della serata gelosia, potere, manipolazione e pregiudizio, attraverso il confronto fra testo teatrale e partitura.

Le performance dal vivo e la sede del programma

“Scena aperta” si svolgerà nell’Auditorium A della sede Rai di Milano. L’emittente annuncia per l’intero ciclo oltre 30 performance e 50 ospiti. Le esecuzioni si intrecceranno alle conversazioni, consentendo agli artisti di mostrare una parte del lavoro di cui parlano.

La definizione di performance dal vivo riguarda le esecuzioni. La nota consultata non specifica che la messa in onda del programma sia in diretta televisiva: i due aspetti non vanno confusi. Per la replica su Rai 3 resta inoltre utile controllare il palinsesto del venerdì, perché la collocazione in terza serata non equivale a un’ora di inizio già fissata.

I temi delle altre cinque serate

Dopo Otello, il secondo appuntamento affronterà le relazioni fra attori e registi e fra cantanti e direttori d’orchestra. La terza puntata sarà dedicata alla rivincita del dialetto; la quarta al ruolo delle donne nella guida delle istituzioni e delle attività dello spettacolo.

Il quinto incontro si concentrerà sul contributo delle musiche per cinema, televisione e teatro. Il sesto affronterà la scrittura contemporanea, interrogandosi su come creare storie originali capaci di raggiungere il pubblico. È una successione di argomenti annunciata dalla Rai: il comunicato non associa un orario autonomo a ciascuna delle cinque serate successive al debutto.

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Fonti e crediti

Rai Ufficio Stampa, “La Scena aperta di Massimo Bernardini”: programmazione, ospiti, sede e contenuti delle sei puntate. ANSA, resoconto della presentazione del 3 novembre 2026: conferma del debutto e della replica dopo Linea notte. Fotografie d’archivio illustrative; autori, originali e licenze nelle didascalie.