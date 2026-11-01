Spettacolo e TV

Ballando, Finardi eliminato: Ghione salvo al 55%, vincono Bocchi e Pernice

Redazione Redazione
-
1 Novembre 2026
Eugenio Finardi canta con la chitarra sul palco, con un tastierista alla sua sinistra
Eugenio Finardi al Castello degli Ezzelini, Bassano del Grappa, 28 settembre 2013. Foto d’archivio: non documenta Ballando con le stelle né la puntata del 31 ottobre 2026. Andrea Sartorati / Flickr, CC BY 2.0. Immagine integrale, senza ritagli.

Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli sono stati eliminati nella quinta puntata di Ballando con le stelle, trasmessa su Rai 1 sabato 31 ottobre 2026. Allo spareggio il pubblico ha salvato Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina con il 55% delle preferenze. La serata è stata vinta da Noemi Bocchi e Giovanni Pernice.

Il resoconto ufficiale Rai del 1° novembre conferma i tre esiti. Per Finardi resta la possibilità del ripescaggio: l’uscita dalla gara ordinaria non equivale dunque alla certezza di non poter più tornare in pista. È questo il punto da distinguere per chi ha perso il finale della trasmissione.

Eugenio Finardi canta con la chitarra sul palco, con un tastierista alla sua sinistra
Eugenio Finardi al Castello degli Ezzelini, Bassano del Grappa, 28 settembre 2013. Foto d’archivio: non documenta Ballando con le stelle né la puntata del 31 ottobre 2026. Andrea Sartorati / Flickr, CC BY 2.0. Immagine integrale, senza ritagli.

Lo spareggio: Ghione 55%, Finardi 45%

Il confronto decisivo ha opposto Finardi e la sua maestra alla coppia Ghione-Kuzmina. Le percentuali, riportate sia da iO Donna sia da Quotidiano Nazionale, sono state 55% per Ghione e 45% per Finardi. Quel voto ha deciso chi prosegue subito nella competizione.

Non è intervenuto il salvataggio della wild card: Sara Di Vaira e Matteo Addino hanno scelto di non utilizzarla, come riferisce anche Rai. Finardi è così il secondo concorrente eliminato dell’edizione, dopo Massimo Ghini. La possibilità di un successivo ripescaggio resta distinta da un salvataggio immediato: non risulta già assegnato al cantautore un posto nelle prossime puntate.

Bocchi vince: come leggere i 67 punti

In testa alla serata ci sono Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, protagonisti di un tango valutato 47 punti. A quel totale si sono aggiunti i 20 punti del tesoretto assegnato da Francesca Fialdini: 67 complessivi, uno in più dei 66 di Alessandro Matri e Giada Lini. Questi ultimi avevano già un bonus di 20 punti ottenuto vincendo la puntata precedente.

Le assegnazioni del tesoretto hanno modificato anche altre posizioni: Simona Ventura ha premiato Monica Guerritore e Luca Urso, mentre Rossella Erra ha scelto Andy Díaz e Gioia Giovanatti. Entrambe le coppie hanno ricevuto 20 punti. Il punteggio delle esibizioni, i bonus e il voto del pubblico vanno quindi letti come passaggi differenti dello stesso appuntamento.

La vittoria della quinta puntata porta a Bocchi e Pernice un bonus di 20 punti per la successiva. Non assegna il titolo dell’edizione. Allo stesso modo, le percentuali dello spareggio riguardano soltanto le due coppie chiamate a contendersi la permanenza, non una misura del sostegno a tutti i concorrenti.

Eugenio Finardi seduto canta al microfono e suona una chitarra acustica
Eugenio Finardi al Castello degli Ezzelini, Bassano del Grappa, 28 settembre 2013. Foto d’archivio: non documenta Ballando con le stelle né la puntata del 31 ottobre 2026. Andrea Sartorati / Flickr, CC BY 2.0. Immagine integrale, senza ritagli.

Cosa è deciso e cosa resta aperto

Il quadro dopo il finale è dunque definito per l’accesso immediato alla gara: Ghione e Kuzmina continuano, Finardi e Gabrielli devono attendere l’eventuale occasione del ripescaggio. Le fonti consultate non indicano una data né un rientro garantito per questa coppia; non è possibile trasformare quella possibilità in un appuntamento già confermato.

Per il contesto dell’edizione, LSDI ha ricostruito le novità dello studio e della giuria di Ballando. Questo risultato aggiorna il percorso della competizione con il verdetto della quinta serata, mantenendo separati la cronaca della puntata e gli sviluppi ancora da annunciare.

Fonti e crediti

RaiNews, verdetto della quinta puntata, 1° novembre 2026; iO Donna, risultati e tesoretti, 1° novembre 2026; Quotidiano Nazionale, punteggi e spareggio, 1° novembre 2026. Fotografie d’archivio di Andrea Sartorati, licenza CC BY 2.0, con fonte e condizioni nelle didascalie.

Altre notizie nell’archivio Spettacolo e TV di LSDI.

Continua a leggere
Piu letti oggi
Piu letti della settimana
Piu letti in questa categoria
Ultimi di questa categoria