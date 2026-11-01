Ballando, Finardi eliminato: Ghione salvo al 55%, vincono Bocchi e Pernice

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Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli sono stati eliminati nella quinta puntata di Ballando con le stelle, trasmessa su Rai 1 sabato 31 ottobre 2026. Allo spareggio il pubblico ha salvato Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina con il 55% delle preferenze. La serata è stata vinta da Noemi Bocchi e Giovanni Pernice.

Il resoconto ufficiale Rai del 1° novembre conferma i tre esiti. Per Finardi resta la possibilità del ripescaggio: l’uscita dalla gara ordinaria non equivale dunque alla certezza di non poter più tornare in pista. È questo il punto da distinguere per chi ha perso il finale della trasmissione.

Lo spareggio: Ghione 55%, Finardi 45%

Il confronto decisivo ha opposto Finardi e la sua maestra alla coppia Ghione-Kuzmina. Le percentuali, riportate sia da iO Donna sia da Quotidiano Nazionale, sono state 55% per Ghione e 45% per Finardi. Quel voto ha deciso chi prosegue subito nella competizione.

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Non è intervenuto il salvataggio della wild card: Sara Di Vaira e Matteo Addino hanno scelto di non utilizzarla, come riferisce anche Rai. Finardi è così il secondo concorrente eliminato dell’edizione, dopo Massimo Ghini. La possibilità di un successivo ripescaggio resta distinta da un salvataggio immediato: non risulta già assegnato al cantautore un posto nelle prossime puntate.

Bocchi vince: come leggere i 67 punti

In testa alla serata ci sono Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, protagonisti di un tango valutato 47 punti. A quel totale si sono aggiunti i 20 punti del tesoretto assegnato da Francesca Fialdini: 67 complessivi, uno in più dei 66 di Alessandro Matri e Giada Lini. Questi ultimi avevano già un bonus di 20 punti ottenuto vincendo la puntata precedente.

Le assegnazioni del tesoretto hanno modificato anche altre posizioni: Simona Ventura ha premiato Monica Guerritore e Luca Urso, mentre Rossella Erra ha scelto Andy Díaz e Gioia Giovanatti. Entrambe le coppie hanno ricevuto 20 punti. Il punteggio delle esibizioni, i bonus e il voto del pubblico vanno quindi letti come passaggi differenti dello stesso appuntamento.

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La vittoria della quinta puntata porta a Bocchi e Pernice un bonus di 20 punti per la successiva. Non assegna il titolo dell’edizione. Allo stesso modo, le percentuali dello spareggio riguardano soltanto le due coppie chiamate a contendersi la permanenza, non una misura del sostegno a tutti i concorrenti.

Cosa è deciso e cosa resta aperto

Il quadro dopo il finale è dunque definito per l’accesso immediato alla gara: Ghione e Kuzmina continuano, Finardi e Gabrielli devono attendere l’eventuale occasione del ripescaggio. Le fonti consultate non indicano una data né un rientro garantito per questa coppia; non è possibile trasformare quella possibilità in un appuntamento già confermato.

Per il contesto dell’edizione, LSDI ha ricostruito le novità dello studio e della giuria di Ballando. Questo risultato aggiorna il percorso della competizione con il verdetto della quinta serata, mantenendo separati la cronaca della puntata e gli sviluppi ancora da annunciare.

Fonti e crediti

RaiNews, verdetto della quinta puntata, 1° novembre 2026; iO Donna, risultati e tesoretti, 1° novembre 2026; Quotidiano Nazionale, punteggi e spareggio, 1° novembre 2026. Fotografie d’archivio di Andrea Sartorati, licenza CC BY 2.0, con fonte e condizioni nelle didascalie.

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