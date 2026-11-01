Allerta meteo 2 novembre: arancione in Puglia e Basilicata, rischi e orari

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Lunedì 2 novembre è prevista allerta arancione in Puglia e Basilicata. Lo indica il bollettino della Protezione civile emesso il 1° novembre alle 14:55. Per chi deve spostarsi o vive nelle zone interessate, occorre verificare insieme territorio, tipo di rischio e durata dell’avviso locale: il colore nazionale riassume valutazioni diverse.

Si tratta di criticità previste per domani, non di danni già accertati. Il quadro è confermato dal resoconto di MeteoWeb aggiornato alle 16:19 del 1° novembre.

Dove vale l’arancione e per quali rischi

In Puglia l’arancione riguarda temporali e rischio idrogeologico. Tra le zone elencate compaiono Gargano e Tremiti, Tavoliere, Salento, Puglia Centrale Adriatica e Bradanica. In Basilicata il livello arancione riguarda il rischio idrogeologico nelle sette zone lucane riportate dal documento; quello per temporali è giallo.

Per il rischio idraulico, il bollettino indica invece il giallo in Basilicata e nei bacini pugliesi del Lato e del Lenne. Sono valutazioni da leggere separatamente: non tutti i rischi assumono il colore più alto rappresentato sulla mappa.

Compaiono inoltre allerte gialle in Abruzzo, Calabria, Campania, Molise e Sicilia, con estensioni e fenomeni differenti. La sintesi regionale non sostituisce il dettaglio delle singole zone di allerta.

A Monopoli l’avviso parte dalle 6

Il comunicato del Comune di Monopoli, aggiornato il 1° novembre alle 17:27, riporta l’arancione dalle 6 di lunedì per le successive 18 ore. È il riferimento locale da controllare insieme agli eventuali aggiornamenti successivi, senza attribuire automaticamente la stessa decorrenza a ogni territorio.

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La Polizia locale richiama la prudenza alla guida per le raffiche, soprattutto per ciclomotori con parabrezza, furgoni, caravan e camper. Raccomanda inoltre di mettere al riparo gli oggetti leggeri sui balconi e limitare la permanenza in aree verdi e strade alberate.

Piogge più abbondanti e venti di burrasca

La previsione nazionale per il 2 novembre colloca quantitativi di pioggia generalmente elevati sulla Basilicata centro-settentrionale e nelle aree interne della Puglia centrale. Rovesci e temporali interessano anche altre regioni meridionali e il medio Adriatico, con intensità variabile.

Sono previsti venti da forti a burrasca in diversi settori, in rotazione dai quadranti orientali sulla Puglia. Per i mari occidentali, lo Ionio e lo Stretto di Sicilia il quadro va da molto mosso ad agitato; nello Stretto è prevista un’ulteriore intensificazione.

Sulla costa romagnola conta anche lo stato del mare

Il Comune di Cervia distingue l’arancione per lo stato del mare di domenica dal giallo per mare e criticità costiera di lunedì. Per domani segnala ancora mare agitato al largo, in attenuazione dal pomeriggio a partire dal settore settentrionale, e possibili ingressioni marine ed erosione. È un rischio specifico, distinto dal quadro meteo-idrogeologico del Sud.

Le verifiche prima di muoversi

Nelle indicazioni in caso di alluvione, la Protezione civile raccomanda di seguire le misure del Comune e valutare il percorso evitando le zone allagabili. Durante un allagamento invita a evitare sottopassi, argini e ponti e a non scendere in cantine o garage per salvare beni.

I disagi già registrati oggi sulla A14 a Cesena restano un evento distinto dalla previsione di domani. Anche il precedente episodio del 21 ottobre riguarda un’altra perturbazione: per decidere uno spostamento servono gli avvisi attuali.

Fonti e crediti

Fonti consultate il 1° novembre 2026: Protezione civile, criticità delle 14:55; vigilanza meteorologica; Comune di Monopoli; Comune di Cervia; MeteoWeb; Protezione civile, comportamenti in caso di alluvione. Fotografie d’archivio di Mario Bertocchi e Manuela Barattini, Flickr, CC BY 2.0: pagine originali e licenza nelle didascalie.