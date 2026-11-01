Cronaca

Allerta meteo 2 novembre: arancione in Puglia e Basilicata, rischi e orari

Redazione Redazione
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1 Novembre 2026
Onde e cielo scuro sulla costa di Levanto in una fotografia in bianco e nero
Mareggiata a Levanto, 16 gennaio 2023. Foto d’archivio: non documenta il maltempo del novembre 2026. Foto: Mario Bertocchi / Flickr, pagina originale, CC BY 2.0. Immagine integrale ridimensionata, senza ritaglio.

Lunedì 2 novembre è prevista allerta arancione in Puglia e Basilicata. Lo indica il bollettino della Protezione civile emesso il 1° novembre alle 14:55. Per chi deve spostarsi o vive nelle zone interessate, occorre verificare insieme territorio, tipo di rischio e durata dell’avviso locale: il colore nazionale riassume valutazioni diverse.

Si tratta di criticità previste per domani, non di danni già accertati. Il quadro è confermato dal resoconto di MeteoWeb aggiornato alle 16:19 del 1° novembre.

Onde e cielo scuro sulla costa di Levanto in una fotografia in bianco e nero
Mareggiata a Levanto, 16 gennaio 2023. Foto d’archivio: non documenta il maltempo del novembre 2026. Foto: Mario Bertocchi / Flickr, pagina originale, CC BY 2.0. Immagine integrale ridimensionata, senza ritaglio.

Dove vale l’arancione e per quali rischi

In Puglia l’arancione riguarda temporali e rischio idrogeologico. Tra le zone elencate compaiono Gargano e Tremiti, Tavoliere, Salento, Puglia Centrale Adriatica e Bradanica. In Basilicata il livello arancione riguarda il rischio idrogeologico nelle sette zone lucane riportate dal documento; quello per temporali è giallo.

Per il rischio idraulico, il bollettino indica invece il giallo in Basilicata e nei bacini pugliesi del Lato e del Lenne. Sono valutazioni da leggere separatamente: non tutti i rischi assumono il colore più alto rappresentato sulla mappa.

Compaiono inoltre allerte gialle in Abruzzo, Calabria, Campania, Molise e Sicilia, con estensioni e fenomeni differenti. La sintesi regionale non sostituisce il dettaglio delle singole zone di allerta.

A Monopoli l’avviso parte dalle 6

Il comunicato del Comune di Monopoli, aggiornato il 1° novembre alle 17:27, riporta l’arancione dalle 6 di lunedì per le successive 18 ore. È il riferimento locale da controllare insieme agli eventuali aggiornamenti successivi, senza attribuire automaticamente la stessa decorrenza a ogni territorio.

La Polizia locale richiama la prudenza alla guida per le raffiche, soprattutto per ciclomotori con parabrezza, furgoni, caravan e camper. Raccomanda inoltre di mettere al riparo gli oggetti leggeri sui balconi e limitare la permanenza in aree verdi e strade alberate.

Piogge più abbondanti e venti di burrasca

La previsione nazionale per il 2 novembre colloca quantitativi di pioggia generalmente elevati sulla Basilicata centro-settentrionale e nelle aree interne della Puglia centrale. Rovesci e temporali interessano anche altre regioni meridionali e il medio Adriatico, con intensità variabile.

Sono previsti venti da forti a burrasca in diversi settori, in rotazione dai quadranti orientali sulla Puglia. Per i mari occidentali, lo Ionio e lo Stretto di Sicilia il quadro va da molto mosso ad agitato; nello Stretto è prevista un’ulteriore intensificazione.

Onde che si infrangono durante una mareggiata, fotografia d’archivio del 2012
Onde durante una mareggiata, 1° novembre 2012; luogo non indicato nella pagina originale. Foto d’archivio: non mostra la costa romagnola né i fenomeni del 2026. Foto: Manuela Barattini / Flickr, pagina originale, CC BY 2.0. Immagine integrale ridimensionata, senza ritaglio.

Sulla costa romagnola conta anche lo stato del mare

Il Comune di Cervia distingue l’arancione per lo stato del mare di domenica dal giallo per mare e criticità costiera di lunedì. Per domani segnala ancora mare agitato al largo, in attenuazione dal pomeriggio a partire dal settore settentrionale, e possibili ingressioni marine ed erosione. È un rischio specifico, distinto dal quadro meteo-idrogeologico del Sud.

Le verifiche prima di muoversi

Nelle indicazioni in caso di alluvione, la Protezione civile raccomanda di seguire le misure del Comune e valutare il percorso evitando le zone allagabili. Durante un allagamento invita a evitare sottopassi, argini e ponti e a non scendere in cantine o garage per salvare beni.

I disagi già registrati oggi sulla A14 a Cesena restano un evento distinto dalla previsione di domani. Anche il precedente episodio del 21 ottobre riguarda un’altra perturbazione: per decidere uno spostamento servono gli avvisi attuali.

Fonti e crediti

Fonti consultate il 1° novembre 2026: Protezione civile, criticità delle 14:55; vigilanza meteorologica; Comune di Monopoli; Comune di Cervia; MeteoWeb; Protezione civile, comportamenti in caso di alluvione. Fotografie d’archivio di Mario Bertocchi e Manuela Barattini, Flickr, CC BY 2.0: pagine originali e licenza nelle didascalie.

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