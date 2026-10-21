Cronaca

Maltempo, allerta arancione in sei regioni: morto a Jesolo

Redazione Redazione
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21 Ottobre 2026
Un'auto danneggiata da un albero caduto durante un temporale, immagine d'archivio

Una giornata di piogge intense, vento e criticità in diverse aree d’Italia è segnata dalla morte di un uomo a Jesolo. Il militare, 46 anni, stava andando al lavoro quando un albero è caduto sulla sua auto, secondo le prime informazioni diffuse dai soccorritori e dalle agenzie. Intanto il bollettino della Protezione civile indica per il 21 ottobre allerta arancione in sei regioni, con livelli e rischi diversi da zona a zona. Per chi deve spostarsi, il dato nazionale è solo un punto di partenza: contano gli avvisi del proprio Comune e l’evoluzione locale dei fenomeni.

Un'auto danneggiata da un albero caduto durante un temporale, immagine d'archivio
Un’auto danneggiata da un albero caduto: immagine d’archivio, non ritrae l’incidente di Jesolo. Foto: PxHere, CC0.

Dove è prevista l’allerta arancione

Il bollettino nazionale colloca in allerta arancione aree della Liguria e del Piemonte per rischio temporali; per rischio idrogeologico sono interessate zone di Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria e Veneto. La Liguria compare in entrambe le valutazioni, perciò le regioni coinvolte sono sei, non sette. In altre parti del Paese il livello indicato è giallo, che segnala criticità ordinaria e richiede comunque attenzione alle indicazioni locali.

Il colore non descrive con la stessa intensità ogni Comune di una regione: il sistema divide i territori in bacini e zone di allerta. Per questo è utile consultare il bollettino regionale e gli aggiornamenti della Protezione civile, soprattutto prima di mettersi in viaggio o attraversare aree esposte a frane, sottopassi e corsi d’acqua. Le condizioni possono cambiare rapidamente e una strada aperta al mattino può diventare impraticabile dopo nuove precipitazioni.

Immagine satellitare di un temporale sulla Pianura Padana il 21 luglio 2026
Un temporale sulla Pianura Padana ripreso il 21 luglio 2026: immagine satellitare d’archivio, non riferita alla perturbazione del 21 ottobre. © Unione europea, Copernicus Sentinel-2, CC BY 4.0.

Le allerte riguardano fenomeni e possibili effetti attesi, non certificano che ogni località subirà danni. La distinzione è importante: un livello arancione segnala una criticità moderata nelle zone specificate, ma non equivale a un bilancio definitivo degli impatti. Allo stesso modo, l’allerta gialla non significa assenza di pericoli. Le indicazioni operative restano quelle diramate da autorità e servizi di emergenza sul territorio.

Auto su una strada allagata durante un nubifragio a Reggio Calabria, fotografia d'archivio
Una strada allagata a Reggio Calabria durante il nubifragio del 2010: immagine d’archivio, non riferita alle criticità odierne. Foto: Uploader su Wikimedia Commons, CC0 1.0.

La vittima a Jesolo e i danni segnalati

L’incidente mortale è avvenuto in via Roma Destra, a Jesolo, nelle prime ore del mattino. Secondo ANSA, un albero ha ceduto ed è precipitato sull’auto del 46enne mentre si stava recando al lavoro. I soccorritori non sono riusciti a salvarlo; sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica. Rai News riferisce che l’albero è stato rimosso e posto sotto sequestro. Le verifiche dovranno chiarire la sequenza dell’incidente: al momento non è corretto attribuire responsabilità o ricostruire dettagli non confermati.

Tra gli effetti segnalati c’è anche la situazione all’isola d’Elba, dove le precipitazioni della sera precedente hanno provocato smottamenti e disagi alla viabilità. ANSA riferisce di oltre 120 millimetri di pioggia in alcune aree e della chiusura temporanea di un tratto della provinciale 25 tra Patresi e Colle d’Orano. Le autorità locali stavano verificando l’entità dei danni. È un quadro distinto dall’incidente di Jesolo, ma mostra come la stessa perturbazione possa produrre conseguenze diverse: vento e caduta di alberi da un lato, piogge intense e instabilità dei versanti dall’altro.

Come seguire gli aggiornamenti e ridurre i rischi

Durante le allerte è prudente attenersi alle disposizioni dei Comuni e della Protezione civile, evitare sottopassi e strade allagate e non sostare vicino ad alberi, impalcature o cartelloni quando soffiano raffiche forti. Non bisogna attraversare a piedi o in auto un corso d’acqua in piena, anche se l’acqua sembra bassa: la corrente può essere più forte di quanto appaia e il fondo stradale può essere danneggiato. Per chi si sposta, controllare prima il percorso e le comunicazioni locali può evitare di raggiungere una strada già chiusa.

Queste indicazioni non sostituiscono gli ordini delle autorità e non consentono di prevedere l’evoluzione in ogni singola località. Per gli avvisi aggiornati si deve fare riferimento ai canali regionali e comunali, oltre che ai servizi di emergenza. Il bollettino nazionale offre una sintesi delle aree a rischio; le misure concrete, come chiusure o sospensioni, vengono definite dagli enti competenti in base alle condizioni sul posto.

Conclusioni finali

Il maltempo del 21 ottobre ha causato una vittima a Jesolo e ha lasciato criticità anche in altre zone, mentre la Protezione civile segnala allerta arancione in aree di sei regioni. I livelli cambiano per territorio e tipologia di rischio: temporali in alcune aree, rischio idrogeologico in altre. La priorità è seguire gli aggiornamenti ufficiali della propria zona e rispettare eventuali chiusure o indicazioni, senza estendere a tutta una regione condizioni che riguardano specifiche aree di allerta.

Fonti

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