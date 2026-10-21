Maltempo, allerta arancione in sei regioni: morto a Jesolo

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Una giornata di piogge intense, vento e criticità in diverse aree d’Italia è segnata dalla morte di un uomo a Jesolo. Il militare, 46 anni, stava andando al lavoro quando un albero è caduto sulla sua auto, secondo le prime informazioni diffuse dai soccorritori e dalle agenzie. Intanto il bollettino della Protezione civile indica per il 21 ottobre allerta arancione in sei regioni, con livelli e rischi diversi da zona a zona. Per chi deve spostarsi, il dato nazionale è solo un punto di partenza: contano gli avvisi del proprio Comune e l’evoluzione locale dei fenomeni.

Un’auto danneggiata da un albero caduto: immagine d’archivio, non ritrae l’incidente di Jesolo. Foto: PxHere, CC0.

Dove è prevista l’allerta arancione

Il bollettino nazionale colloca in allerta arancione aree della Liguria e del Piemonte per rischio temporali; per rischio idrogeologico sono interessate zone di Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria e Veneto. La Liguria compare in entrambe le valutazioni, perciò le regioni coinvolte sono sei, non sette. In altre parti del Paese il livello indicato è giallo, che segnala criticità ordinaria e richiede comunque attenzione alle indicazioni locali.

Il colore non descrive con la stessa intensità ogni Comune di una regione: il sistema divide i territori in bacini e zone di allerta. Per questo è utile consultare il bollettino regionale e gli aggiornamenti della Protezione civile, soprattutto prima di mettersi in viaggio o attraversare aree esposte a frane, sottopassi e corsi d’acqua. Le condizioni possono cambiare rapidamente e una strada aperta al mattino può diventare impraticabile dopo nuove precipitazioni.

Un temporale sulla Pianura Padana ripreso il 21 luglio 2026: immagine satellitare d’archivio, non riferita alla perturbazione del 21 ottobre. © Unione europea, Copernicus Sentinel-2, CC BY 4.0.

Le allerte riguardano fenomeni e possibili effetti attesi, non certificano che ogni località subirà danni. La distinzione è importante: un livello arancione segnala una criticità moderata nelle zone specificate, ma non equivale a un bilancio definitivo degli impatti. Allo stesso modo, l’allerta gialla non significa assenza di pericoli. Le indicazioni operative restano quelle diramate da autorità e servizi di emergenza sul territorio.

Una strada allagata a Reggio Calabria durante il nubifragio del 2010: immagine d’archivio, non riferita alle criticità odierne. Foto: Uploader su Wikimedia Commons, CC0 1.0.

La vittima a Jesolo e i danni segnalati

L’incidente mortale è avvenuto in via Roma Destra, a Jesolo, nelle prime ore del mattino. Secondo ANSA, un albero ha ceduto ed è precipitato sull’auto del 46enne mentre si stava recando al lavoro. I soccorritori non sono riusciti a salvarlo; sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica. Rai News riferisce che l’albero è stato rimosso e posto sotto sequestro. Le verifiche dovranno chiarire la sequenza dell’incidente: al momento non è corretto attribuire responsabilità o ricostruire dettagli non confermati.

Tra gli effetti segnalati c’è anche la situazione all’isola d’Elba, dove le precipitazioni della sera precedente hanno provocato smottamenti e disagi alla viabilità. ANSA riferisce di oltre 120 millimetri di pioggia in alcune aree e della chiusura temporanea di un tratto della provinciale 25 tra Patresi e Colle d’Orano. Le autorità locali stavano verificando l’entità dei danni. È un quadro distinto dall’incidente di Jesolo, ma mostra come la stessa perturbazione possa produrre conseguenze diverse: vento e caduta di alberi da un lato, piogge intense e instabilità dei versanti dall’altro.

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Come seguire gli aggiornamenti e ridurre i rischi

Durante le allerte è prudente attenersi alle disposizioni dei Comuni e della Protezione civile, evitare sottopassi e strade allagate e non sostare vicino ad alberi, impalcature o cartelloni quando soffiano raffiche forti. Non bisogna attraversare a piedi o in auto un corso d’acqua in piena, anche se l’acqua sembra bassa: la corrente può essere più forte di quanto appaia e il fondo stradale può essere danneggiato. Per chi si sposta, controllare prima il percorso e le comunicazioni locali può evitare di raggiungere una strada già chiusa.

Queste indicazioni non sostituiscono gli ordini delle autorità e non consentono di prevedere l’evoluzione in ogni singola località. Per gli avvisi aggiornati si deve fare riferimento ai canali regionali e comunali, oltre che ai servizi di emergenza. Il bollettino nazionale offre una sintesi delle aree a rischio; le misure concrete, come chiusure o sospensioni, vengono definite dagli enti competenti in base alle condizioni sul posto.

Conclusioni finali

Il maltempo del 21 ottobre ha causato una vittima a Jesolo e ha lasciato criticità anche in altre zone, mentre la Protezione civile segnala allerta arancione in aree di sei regioni. I livelli cambiano per territorio e tipologia di rischio: temporali in alcune aree, rischio idrogeologico in altre. La priorità è seguire gli aggiornamenti ufficiali della propria zona e rispettare eventuali chiusure o indicazioni, senza estendere a tutta una regione condizioni che riguardano specifiche aree di allerta.

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