A14, riaperto il tratto di Cesena: i disagi dopo il tamponamento

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Il tratto della A14 tra Cesena e Valle Rubicone, verso Ancona, è stato riaperto intorno alle 13 di domenica 1° novembre 2026, dopo l’incidente avvenuto nella mattinata durante una forte grandinata. La riapertura è confermata da Autostrade per l’Italia nel comunicato delle 13: in quel momento restavano limitazioni, distinte dalla precedente chiusura completa.

Il bollettino segnalava ancora l’ingresso di Cesena chiuso verso Ancona per completare il recupero dei veicoli. Sulla carreggiata sud era disponibile una corsia e venivano indicati tre chilometri di coda tra Cesena Nord e Valle Rubicone. Sono dati riferiti a quell’aggiornamento, da verificare nuovamente prima di scegliere il percorso.

Due incidenti, con effetti diversi nelle due direzioni

Il tamponamento principale si è verificato all’altezza del chilometro 100, in direzione Ancona. Il Resto del Carlino riferisce di dodici auto coinvolte e di una persona estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, quindi affidata al 118 e trasportata in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni. Le squadre hanno assistito anche gli altri automobilisti e messo in sicurezza i mezzi.

Un secondo incidente ha interessato due vetture nella carreggiata opposta, verso Bologna. Per questo evento Autostrade, nell’aggiornamento delle 13, comunicava la risoluzione dell’incidente, la fine delle code e il ripristino di tutte le corsie disponibili. La situazione descritta per la direzione nord era dunque diversa da quella verso Ancona.

La cronaca della Tgr Emilia-Romagna colloca la breve e intensa grandinata intorno alle 9 e mostra immagini attribuite ad Autostrade. Il resoconto del Carlino situa il tamponamento principale intorno alle 9:30. Le fonti consultate non forniscono un bilancio sanitario complessivo definitivo: il ferito grave riportato dal quotidiano non va trasformato nel numero totale delle persone ferite.

Il percorso alternativo e gli aggiornamenti da controllare

Per chi proveniva da Bologna ed era diretto verso Ancona, il primo comunicato di Autostrade, riferito alle 10 circa, consigliava l’uscita a Cesena Nord: SR71 Umbro Casentinese Romagnola, poi SS726 e SS9 via Emilia, con rientro in autostrada a Valle Rubicone. Il percorso resta indicato come alternativa anche nel bollettino della riapertura.

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Alle 10 il gestore aveva segnalato quattro chilometri di coda verso Ancona e traffico momentaneamente bloccato nel punto dell’incidente; verso Bologna la coda era di tre chilometri, con transito su una corsia. Leggere questi dati insieme a quelli delle 13 permette di distinguere la fase dei soccorsi da quella successiva alla riapertura, senza sommare code rilevate in orari differenti.

Per le condizioni successive occorre consultare gli aggiornamenti del gestore: sito e app Autostrade per l’Italia, pannelli a messaggio variabile, Rai Isoradio e call center viabilità 803.111, attivo 24 ore su 24. Il bollettino delle 13 documenta la ripresa del transito, ma non certifica la durata delle restrizioni residue né i tempi necessari per percorrere la viabilità alternativa.

Fonti e crediti

Fotografie d’archivio: Dr Korom, CC BY-SA 2.0, e James St. John, CC BY 2.0. Non documentano gli incidenti di Cesena; dettagli e licenze nelle didascalie.

Approfondimenti d’archivio sul maltempo: il bollettino del 21 ottobre e la lettura delle allerte per zona; temporali e viabilità in Liguria il 18 ottobre. Riguardano episodi precedenti, non allerte attuali.