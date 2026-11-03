Jeep Avenger a 21.900 euro: il conto dell’offerta di novembre

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La Jeep Avenger Longitude 1.2 Turbo benzina da 100 CV è proposta in Italia a 21.900 euro con finanziamento fino al 30 novembre 2026. La pagina ufficiale Jeep indica un anticipo di 8.431 euro e 48 rate mensili da 299 euro, con TAN fisso zero e TAEG del 3,33%. Il prezzo promozionale e il totale che si versa nell’esempio finanziario sono però due cifre diverse: sommando anticipo e importo totale dovuto al finanziatore si arriva a 22.818,40 euro, con IPT e contributo PFU ancora esclusi.

La verifica del 3 novembre sulla proposta ufficiale Jeep conferma la scadenza di fine mese, riportata anche da Sicurauto nell’articolo del 3 novembre. La condizione riguarda questa precisa versione a benzina: le formule per e-Hybrid, 4xe ed elettrica hanno importi e strutture differenti.

Dal prezzo di 21.900 euro al conto complessivo

Il listino indicato per la Longitude è di 25.700 euro, esclusi IPT e PFU. Lo sconto pubblicizzato è quindi di 3.800 euro, ma i 21.900 euro sono espressamente collegati al finanziamento Stellantis Financial Services. La pagina non presenta questa cifra come un preventivo per il pagamento immediato senza finanziamento.

Per ricostruire l’esborso dell’esempio bisogna leggere anche la nota finanziaria, che riporta queste voci:

Voce Importo Anticipo 8.431 euro Importo totale del credito 13.740 euro Importo totale dovuto al finanziatore 14.387,40 euro Anticipo più totale dovuto 22.818,40 euro

L’ultima riga è un calcolo redazionale sulle cifre pubblicate, non un nuovo prezzo della casa. Comprende quanto versato inizialmente e quanto dovuto per il piano descritto; non rappresenta il costo di possesso dell’auto, al quale si aggiungono altre spese, né include le due voci esplicitamente escluse dal listino.

Perché interessi zero e costi zero non coincidono

Il TAN riguarda gli interessi, che nell’esempio sono pari a zero. La nota contiene però il servizio Identicar per 12 mesi, del valore di 271 euro, le spese di istruttoria di 420 euro, le spese di incasso di 4 euro al mese e l’imposta sostitutiva di 35,40 euro. È dunque coerente che il TAEG indicato sia superiore a zero.

Anche il capitale finanziato si può ricostruire: dai 21.900 euro si sottrae l’anticipo di 8.431 euro e si aggiungono i 271 euro del servizio incluso, ottenendo 13.740 euro. Le spese di incasso su 48 mensilità ammontano a 192 euro. Sommando queste ultime, istruttoria e imposta al capitale si ottiene il totale dovuto di 14.387,40 euro.

C’è inoltre una piccola differenza fra la semplice moltiplicazione delle rate e quel totale: 48 × 299 euro fanno 14.352 euro. La nota prevede che l’imposta sostitutiva di 35,40 euro sia addebitata sulla prima rata; aggiungendola si torna a 14.387,40 euro. Non va sommata una seconda volta al totale già dichiarato.

Scadenza e preventivo: quali condizioni restano da verificare

L’offerta finanziaria è valida per contratti stipulati entro il 30 novembre ed è soggetta ad approvazione di Stellantis Financial Services Italia. La pagina rimanda alla documentazione precontrattuale disponibile in concessionaria e sul sito del finanziatore. Non indica una data di consegna garantita: la scadenza del contratto non permette di dedurre quando sarà disponibile il singolo esemplare.

Il preventivo deve identificare allestimento, eventuali optional, IPT, PFU e condizioni applicate, così da confrontare importi riferiti alla stessa vettura. La distinzione fra vantaggio pubblicizzato e totale dei pagamenti emerge anche nella nostra analisi della promozione Mazda, che ha scadenze e condizioni proprie. Per il quadro generale delle vendite, i dati sulle immatricolazioni di ottobre descrivono invece l’andamento del mercato, senza determinare il costo del singolo acquisto.

Fonti e crediti

Condizioni verificate il 3 novembre 2026 sulla pagina ufficiale Jeep dedicata alla Avenger a benzina e sull’articolo Sicurauto della stessa giornata, collegati nel testo. I calcoli sono della redazione. Le immagini stampa di gamma provengono dall’album associato al comunicato Jeep del 2 novembre: illustrano allestimenti diversi dalla Longitude dell’offerta. Fonte, crediti e condizioni per l’uso editoriale sono indicati nelle didascalie.