F1 Messico, Leclerc primo nelle FP2: Hamilton si ferma, Antonelli quarto

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Charles Leclerc ha chiuso al comando anche le seconde prove libere del GP del Messico, mentre Lewis Hamilton ha dovuto fermare la Ferrari per un problema alla power unit. Il riferimento è 1’17”827: Lando Norris segue a 103 millesimi, George Russell a 106 e Kimi Antonelli a 217. Sono i risultati del venerdì 30 ottobre a Città del Messico, arrivati quando in Italia scattava il 31 ottobre.

La ricostruzione della FIA e il resoconto ANSA confermano un gruppo di testa ravvicinato. Il primo posto di Leclerc riguarda le libere: la griglia sarà definita dalle qualifiche di sabato sera.

I distacchi delle FP2: Antonelli quarto, Verstappen quinto

Leclerc completa la doppietta giornaliera dopo essere stato il più rapido anche nel primo turno. Dietro di lui, Norris e Russell sono separati da appena tre millesimi. Antonelli chiude quarto in 1’18”044; Max Verstappen è quinto in 1’18”138, a 311 millesimi dal vertice.

Per l’italiano della Mercedes il distacco da Russell è quindi di 111 millesimi, calcolato sui tempi della sessione. È una misura del confronto del venerdì, senza assegnare già posizioni per la partenza. Nel bilancio pubblicato dalla Formula 1, Antonelli riferisce miglioramenti nell’equilibrio della vettura fra i due turni, ma indica ancora lavoro da svolgere prima di sabato.

Hamilton perde il lavoro sulla distanza

Il problema dell’altra Ferrari rende il bilancio della squadra meno uniforme del primo posto di Leclerc. Secondo la FIA, Hamilton ha segnalato una perdita di potenza ed è stato invitato a fermarsi. La sua sessione si è conclusa con tredici giri e l’undicesimo tempo.

Nelle dichiarazioni raccolte da F1, Hamilton spiega di non aver potuto completare la simulazione sulla distanza. Descrive una vettura veloce e annuncia verifiche sul problema durante la notte. Queste indicazioni documentano l’interruzione del programma; non certificano ancora la soluzione del guasto né una sostituzione di componenti. Un’eventuale conseguenza sulla griglia richiederebbe una conferma separata.

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Gomme diverse: il giro veloce non basta a leggere la gara

Il rapporto Pirelli del 31 ottobre precisa che Leclerc, Norris e Russell hanno segnato i migliori tempi sulle Soft. Il successivo lavoro è stato diverso: i due britannici hanno svolto le simulazioni lunghe sulla C5, mentre il ferrarista è passato a un set usato di Medium C4.

Per questo i programmi non vanno sovrapposti come se fossero una gara fra vetture nelle stesse condizioni. Pirelli rileva degrado significativo sulle due mescole più morbide e lascia aperti scenari a una o due soste. Sono possibilità tecniche da rivalutare con l’evoluzione della pista, non strategie già decise dai team.

Sabato qualifiche alle 22 italiane

Il programma ufficiale F1 colloca le ultime libere alle 11:30 locali e le qualifiche alle 15 di sabato 31 ottobre. Convertiti nel fuso Europe/Rome, gli appuntamenti sono 18:30 e 22:00. Domenica 1° novembre il via della gara, fissato alle 14 locali, corrisponde alle 21:00 italiane.

Il weekend entra così nella fase successiva all’anteprima sulle presenze italiane nelle FP1. Per Antonelli, reduce dalla vittoria ad Austin, il quarto tempo è il punto di partenza del lavoro del sabato; le prove non assegnano punti e non chiudono il Mondiale.

Fonti e crediti verificabili

Verifica del 31 ottobre 2026: resoconti FIA e ANSA, dichiarazioni dei team pubblicate da F1, rapporto Pirelli odierno e programma F1 del 27 ottobre, nelle pagine esatte collegate. Gli orari italiani sono una conversione redazionale. Le fotografie sono d’archivio del 2022 e del 2024: originali, autori, date e licenze sono indicati nelle didascalie.