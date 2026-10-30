Roma, Fascia Verde prorogata al 2027: divieti e deroghe

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Roma conferma per un altro anno i divieti della ZTL Fascia Verde, senza aggiungere nuove categorie di auto escluse. L’ordinanza del sindaco n. 144, firmata il 29 ottobre, copre il periodo dal 1° novembre 2026 al 31 ottobre 2027. La notizia utile per chi deve raggiungere la capitale è la continuità delle limitazioni: i diesel Euro 4 ed Euro 5 non entrano nel divieto permanente stabilito da questo provvedimento.

Il Comune ha pubblicato l’atto e la comunicazione di servizio il 29 ottobre; Roma Servizi per la Mobilità ha aggiornato il riepilogo il 30 ottobre. Il rinnovo riguarda anche chi abita nell’area: essere residenti non costituisce, da solo, una deroga.

Quali veicoli restano esclusi e in quali giorni

Il testo integrale dell’ordinanza 144 vieta accesso e circolazione ai seguenti mezzi, salvo le esenzioni previste:

autoveicoli a benzina, GPL o metano delle classi Pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2;

autoveicoli diesel, compresi Dual-fuel e Mixed-fuel, fino alla classe Euro 3 inclusa;

ciclomotori e motoveicoli a benzina o gasolio Pre-Euro 1 ed Euro 1.

La limitazione vale per tutta la giornata, dal lunedì al sabato, con esclusione dei festivi infrasettimanali. Il 1° novembre 2026 cade di domenica: il nuovo periodo comincia quel giorno, mentre il primo lunedì interessato è il 2 novembre. La domenica non rientra in questo divieto permanente, ma occorre distinguere le eventuali domeniche ecologiche.

GPL e metano: conta anche la data dei documenti

Per le auto a gas non basta leggere l’alimentazione. L’atto conserva una deroga per i veicoli GPL o metano, mono o bifuel anche trasformati, la cui immatricolazione oppure l’aggiornamento della carta di circolazione dopo la trasformazione sia anteriore al 1° novembre 2024. Trasformare oggi un vecchio veicolo a benzina non gli attribuisce automaticamente questa esenzione.

Tra le altre categorie derogate figurano i mezzi con contrassegno per persone con disabilità, quelli di polizia e soccorso, il trasporto pubblico di linea e specifici servizi pubblici. Sono previsti inoltre i veicoli di interesse storico e collezionistico ai sensi dell’articolo 60 del Codice della strada e i ciclomotori ultratrentennali con certificato di rilevanza storica. La sola età del mezzo non sostituisce i requisiti indicati nell’atto.

La verifica riguarda il percorso, non tutta Roma indistintamente

Il divieto opera dentro il perimetro della Fascia Verde. L’allegato all’ordinanza elenca le strade che ne costituiscono il confine, escluse dalla limitazione, con precisazioni anche sulle carreggiate. Per un tragitto concreto è quindi utile confrontare indirizzo e accessi con la mappa ufficiale di Roma Mobilità, anziché dedurre il risultato dal solo nome del quartiere.

La stessa scheda distingue il regime permanente dai provvedimenti temporanei per l’inquinamento e dalle domeniche ecologiche, le cui condizioni sono comunicate con ordinanze specifiche. L’assenza di un diesel Euro 4 o 5 nell’elenco permanente non garantisce dunque la circolazione in ogni giornata e situazione.

Queste regole locali vanno tenute distinte anche dal rinvio delle limitazioni ai diesel Euro 5 nel Bacino Padano: territori e provvedimenti sono diversi. E gli indicatori ambientali descritti nel nostro approfondimento su Ecosistema Urbano 2026 aiutano a leggere il contesto delle politiche cittadine, ma non stabiliscono quali veicoli possano entrare in una determinata via.

Fonti e crediti

Verifica del 30 ottobre 2026: comunicazione di Roma Capitale del 29 ottobre, ordinanza 144 e relativo allegato; aggiornamento di Roma Servizi per la Mobilità del 30 ottobre e scheda ufficiale della Fascia Verde, collegati nel testo. Le fotografie sono d’archivio: non documentano controlli o traffico del novembre 2026. Autori, originali e licenze sono indicati nelle didascalie.