MotoGP Sepang, Márquez guida le FP1: Martín idoneo per il weekend

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Marc Márquez apre il GP di Malesia davanti a Marco Bezzecchi e Pedro Acosta; Jorge Martín, dopo le prime prove, è stato dichiarato idoneo a proseguire il weekend. Sono i due risultati della mattinata di venerdì 30 ottobre a Sepang. Il pilota Ducati ha chiuso le FP1 in 1’58”912, con 474 millesimi di vantaggio sui due inseguitori, autori dello stesso tempo.

Il resoconto ufficiale MotoGP delle FP1 conferma anche i dodici giri completati da Martín, rientrato sull’Aprilia sei giorni dopo l’infortunio nella Sprint australiana. Il successivo annuncio dell’idoneità per il Gran Premio scioglie il dubbio lasciato aperto dal primo nulla osta di giovedì. Per chi segue dall’Italia, il prossimo turno MotoGP è in programma oggi alle 8:00.

Bezzecchi e Acosta a pari tempo dietro Márquez

Márquez è stato l’unico a scendere sotto il minuto e 59 secondi. Bezzecchi, con l’Aprilia ufficiale, e Acosta, sulla KTM, hanno fermato il cronometro sullo stesso riferimento: il distacco da Ducati è identico, anche se nell’ordine della sessione l’italiano precede lo spagnolo.

Il turno consegna un buon avvio alle KTM: Enea Bastianini è quarto e Brad Binder quinto. Franco Morbidelli chiude sesto con la Ducati VR46, davanti ad Álex Márquez. Sono questi gli altri piloti rimasti sotto il secondo di ritardo dal leader, secondo la ricostruzione del campionato.

Si tratta del risultato delle prime prove libere. Non è la griglia di partenza e non consente di considerare già definito il confronto della Sprint o della gara. Il riferimento immediato resta il successivo turno del venerdì, quando i piloti torneranno in pista per un’ora.

Martín supera anche la seconda visita

Il passaggio nuovo rispetto a quanto annunciato giovedì è il responso dopo le FP1. L’autorizzazione iniziale permetteva a Martín di disputare quel turno, con una nuova valutazione obbligatoria al termine. Ora MotoGP comunica che il pilota può continuare a competere nel fine settimana malese.

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The Race riporta il ventesimo tempo, a 1”835 da Márquez. La sessione e il via libera documentano dunque due aspetti diversi: la possibilità di proseguire e un primo distacco cronometrico ancora ampio. L’idoneità sportiva non equivale a un annuncio di guarigione completa, né permette di prevedere il rendimento nelle prossime sessioni.

La nota ufficiale ricorda che Martín arriva a Sepang a dieci punti dal leader Márquez. Il margine resta quello di partenza del round: le FP1 non rappresentano un nuovo risultato di gara. L’infortunio risale alla Sprint di Phillip Island.

Fernández si ferma, gli orari per l’Italia

Il weekend di Raúl Fernández, invece, è terminato. La comunicazione MotoGP del 30 ottobre riferisce che il pilota Trackhouse, alle prese con le fratture alle dita riportate in Indonesia, è stato dichiarato non idoneo dopo essere sceso in pista nelle FP1. Il provvedimento riguarda il resto dell’evento malese.

Il programma ufficiale usa l’ora locale di Sepang, UTC+8. In Italia è in vigore l’ora solare, UTC+1: occorre sottrarre sette ore. Le Practice di oggi iniziano quindi alle 8:00 italiane; sabato 31 ottobre le qualifiche MotoGP partono alle 3:50 e la Sprint alle 8:00. Domenica 1° novembre il via del Gran Premio è previsto ancora alle 8:00.

Fonti e crediti verificabili

Verifica del 30 ottobre 2026 sulle pagine MotoGP relative a FP1, idoneità di Martín, stop di Fernández e programma, confrontate con il resoconto di Matt Beer per The Race. Le due fotografie sono d’archivio: non documentano le prove o le visite mediche odierne. Date, soggetti, autori, originali e licenze sono indicati nelle didascalie.