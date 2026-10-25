MotoGP Australia cancellata: a Phillip Island solo il giro di saluto

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

La gara MotoGP del GP d’Australia è stata cancellata. A Phillip Island, domenica 25 ottobre 2026, la visibilità insufficiente per l’operatività dell’elicottero medico ha portato allo stop anche della classe regina, dopo le cancellazioni di Moto2 e Moto3. Lo annuncia MotoGP nel bollettino ufficiale aggiornato: l’attesa di una partenza domenicale è terminata.

Per chi segue dall’Italia, il riferimento alle 6 del mattino per l’apertura provvisoria della pit lane è quindi superato. Quel programma riguardava ancora il tentativo di disputare la corsa. La nuova decisione chiude invece il programma agonistico delle tre classi del Motomondiale per questa domenica australiana.

La decisione finale dopo le gare minori

Il comunicato dell’organizzatore attribuisce la cancellazione alla visibilità ridotta che condiziona l’impiego dell’elicottero medico. La disponibilità dell’assistenza aerea resta dunque il motivo esplicitamente indicato. Dal testo non si ricava una soglia numerica di visibilità né una valutazione tecnica dettagliata delle singole parti del circuito.

La nota aggiunge la MotoGP alle due categorie già fermate. Nel precedente aggiornamento LSDI su Moto2 e Moto3, la gara maggiore rimaneva ancora in attesa. Ora cambia proprio quel punto: nessuna delle tre corse domenicali si disputa.

Il saluto ai tifosi è un’attività separata

MotoGP ha annunciato un giro di saluto dei piloti dietro la safety car, con una sosta sul rettilineo principale davanti agli spettatori. Il bollettino fissava l’apertura della corsia box per questa attività alle 15:45 locali, corrispondenti alle 5:45 italiane dopo il ritorno all’ora solare.

Speedcafe, nella cronaca del 25 ottobre, riferisce che i piloti sono effettivamente entrati in pista a quell’ora per il giro commemorativo, fermandosi poi sul rettilineo. Si tratta dell’omaggio al pubblico rimasto sul circuito: quelle immagini non indicano una ripartenza della competizione o un nuovo tentativo di via.

Il distacco Márquez–Martín e il prossimo appuntamento

La domenica senza gara lascia il confronto per il titolo al margine maturato il sabato. Speedcafe conferma che Marc Márquez e Jorge Martín arriveranno al Gran Premio di Malesia separati da dieci punti. Il primo non può aggiungere il risultato della gara lunga australiana al successo nella Sprint; il secondo, già escluso dalla corsa per l’infortunio, non perde ulteriore terreno in questa domenica.

Resta valido il risultato della Sprint australiana vinta da Márquez. La cancellazione delle gare del giorno successivo non equivale alla cancellazione di quel risultato. Il quadro resta aperto: il vantaggio di dieci punti non assegna il titolo.

Il prossimo appuntamento del calendario è il GP di Malesia a Sepang, dal 30 ottobre al 1° novembre 2026, come riporta anche la scheda del team ufficiale Yamaha. È il prossimo fine settimana di gara; il bollettino australiano consultato non annuncia una data di recupero delle corse cancellate.

Fonti e crediti

Verifica del 25 ottobre 2026: bollettino operativo MotoGP, cronaca Speedcafe e calendario Yamaha, collegati nei paragrafi pertinenti. La pagina MotoGP conserva la data iniziale del 24 ottobre, ma contiene la decisione finale sulla domenica del 25. Le due fotografie sono d’archivio: non mostrano il maltempo o il giro di saluto di oggi. Pagine originali, autori e licenze sono indicati nelle didascalie.