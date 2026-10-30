Inflazione di ottobre al 5,4%: energia in testa, carrello al 2,5%

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L’inflazione italiana sale al 5,4% su base annua a ottobre, dal 4,2% di settembre, mentre il carrello della spesa accelera al 2,5%. È la stima preliminare diffusa dall’Istat il 30 ottobre 2026. Rispetto al mese precedente, l’aumento dell’indice generale è dello 0,9%: i due numeri misurano confronti temporali diversi e non vanno sommati.

Il comunicato dell’Istat individua nell’energia la spinta principale. La crescita annua dei beni energetici raggiunge il 31,4%, contro il 22,6% precedente. Il quadro prosegue la risalita di settembre già raccontata da LSDI; i confronti numerici riportati qui utilizzano i riferimenti aggiornati della nota odierna.

Il 5,4% annuo non è il rincaro di un solo mese

Il dato generale riguarda il NIC, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, comprensivo dei tabacchi. Il 5,4% confronta ottobre 2026 con ottobre 2025. Lo 0,9% misura invece il passaggio da settembre a ottobre di quest’anno. La salita del tasso annuo dal 4,2% al 5,4% equivale a 1,2 punti percentuali: non significa che tutti i prezzi siano aumentati dell’1,2% in trenta giorni.

Per una famiglia la distinzione evita una lettura fuorviante dello scontrino. La statistica riassume un insieme di beni e servizi con pesi differenti; la spesa personale dipende da ciò che si acquista. Né il tasso generale né quello del carrello possono essere applicati automaticamente a ciascun prodotto o a ogni bilancio domestico.

Carrello al 2,5%: cosa comprende

Il carrello della spesa riunisce alimentari e prodotti per la cura della casa e della persona. Il suo aumento annuo passa dall’1,5% al 2,5%, come riscontra anche ANSA nel lancio delle 11:19. È un aggregato diverso dai prodotti ad alta frequenza d’acquisto, che segnano il 5,8% dopo il 5,2% precedente.

All’interno degli alimentari il movimento è diseguale: quelli non lavorati rincarano del 7,5% sull’anno, mentre quelli lavorati restano leggermente sotto il livello di dodici mesi prima, con un calo dello 0,2%. Quest’ultimo dato non esclude aumenti recenti: nel confronto con settembre gli alimentari lavorati salgono dello 0,5%. Un prezzo può dunque crescere sul mese e restare inferiore a quello di un anno fa.

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Energia e inflazione di fondo seguono ritmi diversi

L’accelerazione più forte riguarda gli energetici regolamentati, con un aumento annuo del 59,5%; per quelli non regolamentati il valore è del 29,4%. Sono variazioni di categorie statistiche: non costituiscono l’annuncio di un aumento identico per ogni contratto di fornitura. I servizi legati ai trasporti registrano invece un rincaro annuo del 3,1%.

L’inflazione di fondo, che esclude energia e alimentari freschi, sale dall’1,6% al 2%. Resta inferiore al dato generale, ma anch’essa accelera. Per leggere il quadro economico, questi prezzi vanno affiancati agli indicatori dell’attività: il Pil del terzo trimestre diffuso oggi descrive la produzione e utilizza un periodo di riferimento diverso.

Dati provvisori: la prossima verifica il 17 novembre

La diffusione odierna è preliminare; l’Istat indica il 17 novembre come prossimo appuntamento. L’indice armonizzato IPCA, costruito per il confronto europeo, registra il 5,6% annuo: va distinto dal NIC, senza trattare i due risultati come misurazioni contraddittorie dello stesso indice.

Il dato aiuta a separare la pressione energetica dagli acquisti quotidiani. Per valutare la propria spesa resta necessario confrontare quantità e prodotti effettivamente comprati, oltre ai totali pagati. La rilevazione nazionale non quantifica quanto ciascuna famiglia perderà o spenderà nei mesi futuri.

Fonti e crediti verificabili

Istat e ANSA, pagine del 30 ottobre 2026 collegate nel testo. Fotografie d’archivio: originali, autori e licenze nelle didascalie. Le immagini illustrano energia e commercio alimentare, senza documentare i rincari di ottobre nelle attività o nei luoghi ritratti.