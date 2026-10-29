Fed, tassi fermi al 3,75–4%: due voti per un rialzo

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La Federal Reserve ha lasciato invariato al 3,75–4% l’intervallo obiettivo dei tassi sui federal funds nella riunione del 28 ottobre. La decisione è passata con dieci voti favorevoli e due contrari: Lisa Cook e Beth Hammack avrebbero preferito un aumento di un quarto di punto percentuale. È quanto risulta dal comunicato ufficiale del FOMC, il comitato che decide la politica monetaria statunitense.

La conferma, riportata anche da Sky TG24 il 28 ottobre, riguarda il riferimento per il mercato monetario americano. Per un lettore italiano, il punto da distinguere è questo: la pausa della Fed non stabilisce il tasso di un mutuo in euro e non contiene una promessa sulle prossime decisioni.

Che cosa significa l’intervallo 3,75–4%

Non si tratta di due tassi offerti ai risparmiatori. La Fed fissa una fascia entro cui orientare il costo degli scambi di fondi fra banche a brevissimo termine. Nella propria scheda sul tasso di riferimento, la banca centrale spiega che il federal funds rate è l’interesse applicato ai prestiti fra banche da un giorno all’altro.

Questo riferimento influenza altri tassi a breve termine e, attraverso le condizioni di finanziamento, le decisioni di spesa di famiglie e imprese. Il 4% indicato come limite superiore non è dunque il costo universale dei prestiti negli Stati Uniti: non è il tasso automaticamente applicato a ogni carta di credito, finanziamento o deposito. Anche per questo, leggere soltanto quel numero non basta per valutare una specifica offerta bancaria.

I due dissensi chiedevano un aumento

Il voto contrario di Cook e Hammack va nella direzione di una politica più restrittiva: entrambe chiedevano di alzare l’intervallo di 0,25 punti percentuali. Non chiedevano un taglio. La distinzione aiuta a leggere correttamente il risultato: la maggioranza ha scelto di mantenere il livello attuale, mentre una minoranza voleva già aumentarlo.

Il comunicato descrive un’attività economica in forte espansione e un’inflazione ancora elevata. Il Comitato intende raccogliere ulteriori informazioni per definire l’orientamento necessario a ricondurre l’inflazione all’obiettivo del 2%. Il testo non annuncia un rialzo certo alla prossima riunione né una data per un eventuale taglio. Le aspettative su queste mosse restano quindi distinte dalla decisione effettivamente approvata.

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Per mutui e risparmi in euro conta il quadro europeo

La spiegazione della BCE sui tassi di interesse, pubblicata nel giugno 2024, chiarisce il meccanismo nell’area euro: i tassi praticati dalle banche a individui e imprese sono influenzati dai riferimenti della banca centrale europea, ma dipendono anche dalla domanda e dall’offerta di credito. È una fonte di contesto sul funzionamento dei tassi, non un nuovo annuncio del 2026.

Di conseguenza, dalla sola pausa americana non si può ricavare una variazione della rata italiana o del rendimento di un conto. Occorre distinguere la decisione della banca centrale dalle condizioni del singolo prodotto. Anche i criteri con cui le banche concedono credito sono una dimensione diversa dal prezzo del finanziamento.

Per chi segue invece i titoli di Stato italiani, il calendario dell’asta BTP del 29 ottobre riguarda un’operazione distinta. Il comunicato Fed non ne fissa i rendimenti. La notizia verificata resta la conferma della fascia americana, accompagnata da due richieste di rialzo: le conseguenze sui singoli strumenti richiedono dati propri, senza automatismi.

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