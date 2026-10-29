Genoa-Juventus 2–0: Ehizibue e Baldanzi decidono nel primo tempo

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Il Genoa batte la Juventus 2–0 al Ferraris nella nona giornata di Serie A, disputata mercoledì 28 ottobre 2026. Decidono i gol di Kingsley Ehizibue al 12’ e Tommaso Baldanzi al 28’: il risultato è confermato dal resoconto ufficiale della Juventus e dalla cronaca di Sky Sport. Entrambe le reti arrivano prima dell’intervallo, mentre i cambi della ripresa non permettono ai bianconeri di riaprire la partita.

La conseguenza in classifica è immediata: secondo il riepilogo di LaPresse, il Genoa sale a 10 punti e la Juventus resta a 14. Per la squadra di Luciano Spalletti si interrompe così il passo ritrovato tre giorni prima con il successo per 2–0 a Lecce. A Genova lo stesso punteggio premia gli avversari.

Due gol nei primi ventotto minuti

Il vantaggio nasce da un’azione sviluppata sulla sinistra dal Genoa. Baldanzi mette il pallone in mezzo e sul lato opposto arriva Ehizibue: la sua conclusione viene deviata da Cambiaso e supera Vicario. Il tabellino del club bianconero assegna la rete a Ehizibue; la deviazione non viene registrata come autorete.

Sul raddoppio è Vitinha a vincere il duello con Kalulu e a portare l’azione verso l’area juventina. Il pallone arriva a Baldanzi, che firma il 2–0. È il passaggio che consente alla squadra di Daniele De Rossi di affrontare il resto dell’incontro con due reti di margine, senza dover inseguire il risultato.

La Juventus ha un’occasione per accorciare prima dell’intervallo con Kalulu, ma il difensore non trova lo specchio. Il primo tempo si chiude dunque sul doppio vantaggio rossoblù: una situazione che Spalletti prova a cambiare già al rientro dagli spogliatoi.

I cambi e la traversa nel recupero

Woltemade e Zhegrova entrano al posto di Gatti e Alajbegovic. Nella ripresa arriva anche un tentativo di Bremer sugli sviluppi di un calcio d’angolo; Zhegrova impegna poi il portiere Bijlow, che devia oltre la linea di fondo. Il Genoa conserva però il vantaggio e continua a trovare opportunità per ripartire.

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Al 77’ Koopmeiners prende il posto di Douglas Luiz. È proprio l’olandese a colpire la traversa su punizione nel recupero, quando il risultato è ancora 2–0. Il legno rappresenta una possibilità tardiva di ridurre lo scarto: non cambia l’esito della gara e il Genoa chiude senza subire reti.

Spalletti: le scuse ai tifosi e il problema dell’equilibrio

Nel commento pubblicato dalla Juventus dopo la partita, Spalletti dice: «Prima di tutto chiediamo scusa ai tifosi per la prestazione». Il tecnico richiama soprattutto la difficoltà di trovare l’equilibrio necessario per affrontare gli avversari e la necessità di aumentare il confronto fisico. Sono le valutazioni dell’allenatore sulla serata, non l’annuncio di provvedimenti sul gruppo.

Per il Genoa il dato concreto è il ritorno alla vittoria contro la Juventus in campionato: Sky indica che non accadeva dal 6 maggio 2022. Il percorso della squadra di De Rossi, presentato da LSDI già alla vigilia dell’esordio stagionale al Ferraris contro il Napoli, si arricchisce di tre punti contro i bianconeri. Questa cronaca riguarda esclusivamente la sfida del 28 ottobre: le fotografie sono d’archivio e non ne documentano le azioni.

Fonti e crediti

Verifica redazionale del 29 ottobre 2026. Fonti: Juventus, cronaca e tabellino del 28 ottobre; Juventus, dichiarazioni di Spalletti del 28 ottobre; Sky Sport, risultato finale e cronaca della nona giornata. LaPresse, risultato e conseguenze in classifica del 28 ottobre. Fotografie reali d’archivio: Stefano Delfrate, CC BY-SA 2.0, e Save the Dream, CC BY 2.0; originali, date e licenze sono indicati nelle didascalie.