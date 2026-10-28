Musetti batte Tiafoe a Vienna: nessuna palla break concessa, ora Fery

Musetti vince 7-6(6), 7-5 a Vienna: salva due set point e non concede palle break. I numeri ufficiali e il prossimo incrocio con Fery.

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Lorenzo Musetti ha battuto Frances Tiafoe 7-6(6), 7-5 nel primo turno dell’ATP 500 di Vienna del 28 ottobre. Agli ottavi affronterà il britannico Arthur Fery. Il risultato ufficiale dell’Erste Bank Open registra due ore, cinque minuti e 24 secondi di gioco: due set molto vicini nel punteggio, risolti senza che l’italiano perdesse un turno di battuta.

Per capire la vittoria, il dato più utile è proprio questo: Musetti non ha concesso una sola palla break. Ha però dovuto salvare due set point nel tie-break del primo parziale, come ricostruisce la cronaca di Sky Sport. La solidità nei game di servizio e il rischio corso nel gioco decisivo sono due aspetti diversi della stessa partita.

Lorenzo Musetti prepara il servizio su erba, foto d’archivio del 29 giugno 2023: non è il match di Vienna. “B1-DSCF2069- Musetti”, foto di aarublevnews, originale Flickr, CC BY 2.0. Immagine integrale, ridimensionata.

Da 4-6 a 8-6 nel tie-break

Il primo set è arrivato al 6-6 senza break. Le statistiche ufficiali dell’incontro assegnano a Musetti cinque occasioni per strappare il servizio nel parziale, nessuna trasformata. Tiafoe, sesta testa di serie secondo il tabellone del torneo, ha quindi conservato la possibilità di vincere un set nel quale aveva dovuto difendere più situazioni delicate alla battuta.

Nel tie-break lo statunitense si è portato avanti 6-4. Musetti ha risposto vincendo quattro punti consecutivi e chiudendo 8-6. Nella notazione del risultato, 7-6(6), il numero fra parentesi indica i sei punti ottenuti da Tiafoe nel tie-break: non un ulteriore gioco del set. È stato il passaggio che ha consegnato all’italiano il vantaggio senza bisogno di un break nei dodici game precedenti.

Un solo break, nessuna occasione concessa

Nel secondo set è bastata un’occasione: sul 5-5 Musetti ha tolto il servizio all’avversario e poi ha chiuso l’incontro tenendo la battuta. Il totale ufficiale fotografa un break realizzato su sei opportunità, contro nessuna palla break affrontata. L’assenza di occasioni concesse riguarda i game ordinari; non cancella i due set point salvati nel tie-break, dove il conteggio del servizio segue un meccanismo diverso.

I numeri aiutano anche a spiegare la continuità dell’azzurro. Musetti ha vinto 40 dei 49 punti giocati con la prima di servizio, l’82% arrotondato, e 15 su 22 con la seconda, il 68%. Ha chiuso con cinque ace e nessun doppio fallo. Sul complesso dell’incontro i punti sono stati 88 a 73: un margine costruito soprattutto proteggendo i propri turni, mentre Tiafoe ha salvato cinque delle sei palle break subite.

Frances Tiafoe al microfono in una foto d’archivio del 15 agosto 2024, non del torneo di Vienna 2026. “Frances Tiafoe”, foto di Navin75, originale Flickr, CC BY-SA 2.0. Immagine integrale, ridimensionata.

Agli ottavi c’è Fery

Il tabellone ufficiale colloca Musetti contro Arthur Fery nel turno dei sedici. Il britannico ha superato Jacob Fearnley, ritiratosi quando era sotto 5-1 nel primo set. È l’avversario già definito; Zverev e Griekspoor occupano l’altro ottavo della stessa parte del tabellone. Un eventuale quarto dipenderà ancora dall’esito di entrambi gli incontri.

Per il pubblico italiano interessato anche al finale di stagione, su LSDI sono disponibili il quadro della Race di Cobolli riferito al 26 ottobre e la notizia sulla rinuncia di Sinner alle Finals. Quegli articoli forniscono il contesto: il risultato di oggi non viene trasformato qui in una nuova classifica o in una qualificazione già acquisita.

Fonti e crediti

Erste Bank Open: risultati del 28 ottobre 2026, statistiche Musetti–Tiafoe e tabellone; Sky Sport, cronaca aggiornata il 28 ottobre alle 17:35. Foto d’archivio: autori, pagine originali e licenze nelle didascalie; non rappresentano il match di Vienna.