Riciclo dei pannelli solari, 9PV-up premiato a Roma: il progetto di Meolo

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Il progetto italiano 9PV-up ha vinto il primo premio di MakeITcircular 2026, il concorso dedicato all’economia circolare alla Maker Faire di Roma. Il riconoscimento, da 3.000 euro, riguarda la tecnologia di 9-Tech per recuperare materiali dai pannelli fotovoltaici dismessi. Lo riferisce il resoconto ANSA pubblicato il 24 ottobre, realizzato in collaborazione con la manifestazione.

La notizia porta attenzione sul destino dei moduli quando smettono di produrre elettricità. Ma occorre distinguere il premio dallo stato dell’investimento: nella scheda ufficiale di 9PV-up, l’impianto previsto a Meolo, in provincia di Venezia, risulta ancora in fase autorizzativa. Il riconoscimento romano non annuncia l’apertura di un nuovo servizio di raccolta.

Quali materiali vuole recuperare il progetto

Secondo l’azienda, la linea è progettata per separare vetro, alluminio, rame, silicio e argento. Il percorso comprende lo smontaggio di cornici e scatole di collegamento, il trattamento termico e meccanico dei laminati e una fase a ultrasuoni dedicata alle celle fotovoltaiche.

La capacità indicata è di circa 600 chilogrammi di pannelli all’ora. Il recupero fino al 90% del peso dei moduli e di oltre il 95% del loro valore materiale è presentato da 9-Tech come obiettivo del nuovo impianto: non è un dato di produzione corrente certificato dal premio. Inoltre, peso e valore sono due misure differenti; recuperare una quota elevata del primo non dimostra automaticamente lo stesso risultato sul secondo.

Meolo e i passaggi ancora da completare

La scheda aziendale prevede il completamento della realizzazione entro la prima metà del 2027 e l’ottimizzazione delle sezioni del processo entro la fine dello stesso anno. Sono tempi dichiarati dal proponente, da verificare con l’avanzamento effettivo. Nelle fonti consultate non compare una data di apertura al conferimento per cittadini o imprese.

Il progetto ha anche un percorso distinto dal concorso romano: in una nota del 9 ottobre, 9-Tech ha annunciato il riconoscimento europeo come progetto strategico nell’ambito del Critical Raw Materials Act. Anche quella comunicazione indica come obiettivo il passaggio alla scala industriale. I due riconoscimenti non vanno confusi con una prova di funzionamento della futura linea.

Un premio alla circolarità, non nuove regole per i proprietari

La presentazione della Camera di Commercio di Roma collega MakeITcircular alla Carta del Consumo Circolare: riuso, riparazione, durata dei prodotti e informazione comprensibile sugli impatti ambientali. Il resoconto ANSA assegna inoltre le menzioni d’onore da 1.000 euro ad AraMet e Amarea Cosmetics, rispettivamente per recupero di minerali critici e valorizzazione di sottoprodotti agroalimentari nella cosmetica.

Per chi possiede un impianto fotovoltaico, il punto pratico è evitare un equivoco: questa premiazione non comunica nuove tariffe di smaltimento, incentivi domestici o modalità di ritiro. Le questioni da seguire sul progetto sono invece l’autorizzazione, il completamento della linea e i risultati misurati quando entrerà in funzione.

Il recupero dei materiali accompagna un settore di cui LSDI ha raccontato la crescita dei grandi impianti fotovoltaici. Per un confronto tra filiere, il tema della circolarità riguarda anche i materiali delle auto a fine vita: sono ambiti diversi, da tenere distinti quanto a procedure e obblighi.

Fonti e crediti

Fonti consultate il 25 ottobre 2026: ANSA per l’esito del concorso; 9-Tech per tecnologia, localizzazione e tempi dichiarati; Camera di Commercio di Roma per le finalità del premio. I collegamenti alle pagine esatte sono riportati nel testo. Le due fotografie sono d’archivio e non mostrano il progetto 9PV-up o la premiazione; fonti, autori e licenze sono indicati nelle didascalie.