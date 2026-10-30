EICMA, Speed Legends: le moto annunciate e come visitare la mostra

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EICMA ha reso noti alcuni dei modelli che comporranno Speed Legends, la mostra dedicata alla storia della classe regina del Motomondiale. Fra le moto annunciate figurano la AJS Porcupine, le MV Agusta legate ad Agostini e le Yamaha di Rossi e Lorenzo. Per il pubblico l’appuntamento è al padiglione 22 di Fiera Milano Rho, dal 5 all’8 novembre.

Il comunicato dell’organizzatore, aggiornato il 29 ottobre, descrive un percorso di circa 1.400 metri quadrati con oltre 30 motociclette. La selezione dei primi esemplari consente ora di scegliere una tappa precisa della visita: una rassegna sulle moto da corsa di epoche diverse, accanto agli stand dei costruttori.

Dalla 500 di Graham alle MotoGP di Rossi e Márquez

L’elenco annunciato parte dalla AJS Porcupine, il modello con cui Leslie Graham conquistò nel 1949 il primo mondiale della classe 500. Comprende la Moto Guzzi a otto cilindri e le MV Agusta associate a Giacomo Agostini e Phil Read. Il confronto prosegue con Suzuki XR40 di Franco Uncini, Honda NSR di Mick Doohan e Suzuki RGV di Kevin Schwantz.

Per l’era MotoGP sono indicate la Ducati Desmosedici GP8 di Casey Stoner, le Yamaha YZF-M1 di Valentino Rossi e Jorge Lorenzo e la Honda RC213V di Marc Márquez. Come ricorda anche il resoconto di Liguria Notizie del 29 ottobre, questi nomi rappresentano soltanto una parte delle oltre 30 moto previste: non un catalogo completo degli esemplari esposti.

Simulatori e concorsi: due attività distinte dalla mostra

La collaborazione tra EICMA e MotoGP comprende una Gaming Arena con simulatori realizzati usando moto vere e il videogioco MotoGP26. Le sfide virtuali sono ambientate sui circuiti del Mugello e di Misano: il programma descritto riguarda la simulazione, non una prova delle motociclette storiche esposte.

Per i concorsi, l’organizzatore annuncia postazioni con QR code lungo Corso Italia e all’uscita della mostra. I premi indicati sono esperienze nei paddock dei Gran Premi di Mugello e Misano del 2027, per un vincitore e un accompagnatore. La partecipazione non equivale all’assegnazione del premio: prima di aderire occorrerà leggere i regolamenti collegati ai singoli concorsi. Il comunicato non dettaglia requisiti e scadenze di partecipazione.

Da non perdere Yamaha a EICMA: Service Corner e XSR900 dal vivo il 7 novembre

Come organizzare la visita a Rho

Le informazioni generali ufficiali confermano l’apertura ordinaria al pubblico da giovedì 5 a domenica 8 novembre, ogni giorno dalle 9:30 alle 18:30. Il 3 e il 4 novembre sono giornate riservate a stampa e operatori: non vanno confuse con le quattro date per il pubblico.

Per chi arriva in treno, la fermata indicata è Rho Fiera Milano, a circa 500 metri a piedi dal polo espositivo. L’organizzatore segnala collegamenti con le linee suburbane S5 e S6 dal Passante milanese; conviene controllare gli orari ferroviari della propria giornata e distinguere la stazione di Rho Fiera da quella di Rho.

Chi arriva in moto trova indicato il parcheggio gratuito al piano terra del PM1. EICMA avverte che gli accessi hanno il sistema Telepass e invita a disattivare o schermare il dispositivo sulla moto per evitare addebiti automatici indesiderati. Il biglietto e le eventuali condizioni di accesso alle attività vanno verificati sui canali ufficiali prima della partenza.

La tappa nel padiglione 22 può essere affiancata al programma Yamaha con la personalizzazione XSR900 del 7 novembre e alla presenza di Ami OUTDOOR e alle prove annunciate da Citroën. Sono appuntamenti differenti: gli orari della fiera non assicurano da soli un posto nelle singole attività.

Fonti e crediti verificabili

Verifica del 30 ottobre 2026: comunicato EICMA pubblicato il 27 ottobre e aggiornato il 29, Liguria Notizie del 29 ottobre e informazioni generali EICMA, collegati nel testo. Le due fotografie sono d’archivio e non documentano l’allestimento del 2026; originali, autori e licenze sono nelle didascalie.