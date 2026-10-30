Car of the Year 2027, sette finaliste tutte elettriche: la lista e le date

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Le sette finaliste del Car of the Year 2027 sono tutte elettriche. È la prima volta nella storia del premio europeo, secondo l’organizzazione, che ha annunciato la selezione il 30 ottobre 2026. La vincitrice sarà proclamata l’8 gennaio 2027 al Salone di Bruxelles: oggi è stato definito il gruppo che accederà alla fase conclusiva, non è stato assegnato il titolo.

La notizia interessa anche chi in Italia segue le nuove auto di piccole dimensioni, perché la lista comprende diversi modelli compatti accanto a vetture più grandi. Il risultato fotografa le scelte della giuria per questa edizione; da solo non misura le vendite, la convenienza per una famiglia o la disponibilità delle singole versioni nei concessionari italiani.

Quali sono le sette auto in finale

L’elenco ufficiale, in ordine alfabetico, comprende BMW iX3, Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo, Volkswagen ID.Polo e Volvo EX60. La stessa selezione è riportata da Autocar nel resoconto del 30 ottobre.

Il comunicato del premio richiama tecnologia, progettazione, prestazioni, dotazioni e rapporto fra qualità e prezzo tra gli aspetti del confronto. L’alimentazione comune non rende quindi equivalenti le sette proposte: la finale servirà a valutarne le caratteristiche complessive. Essere nella lista non significa occupare già una posizione in classifica.

Le prove a Balocco e il voto finale

Il programma annunciato oggi prevede una sessione della giuria il 25 e 26 novembre a Balocco, in Italia, per provare le finaliste. Il successivo appuntamento pubblico sarà la proclamazione a Bruxelles dell’8 gennaio. Le prove di novembre sono un’attività della giuria: l’annuncio non presenta un evento aperto al pubblico né offre prenotazioni per test drive dei lettori.

Le regole di voto assegnano a ogni giurato 25 punti da distribuire fra almeno cinque vetture, con un massimo di dieci per la prima scelta. I primi due modelli indicati non possono ricevere lo stesso punteggio. Ogni giurato deve motivare la valutazione; voti e spiegazioni saranno resi pubblici il giorno della premiazione.

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Che cosa verificare prima di cercare un’offerta in Italia

I requisiti di candidatura riguardano la produzione di serie, la possibilità di prova per la giuria e la commercializzazione in almeno cinque mercati europei, due dei quali principali, entro la fine dell’anno. Questo perimetro europeo non certifica automaticamente un listino italiano o una consegna immediata per ciascun allestimento.

Per confrontare un preventivo italiano servono perciò prezzo della versione scelta, dotazioni comprese, eventuali condizioni del finanziamento e tempi di consegna dichiarati dal venditore. La candidatura non introduce incentivi né sostituisce quei documenti. Anche il costo di utilizzo richiede una verifica separata: abbiamo spiegato, per esempio, come leggere le tariffe di ricarica a fasce e i costi di occupazione.

Lo stesso criterio vale per la tecnologia promessa nei comunicati: l’accordo Volkswagen–NXP sull’architettura elettronica futura non permette di attribuire automaticamente quei componenti alla ID.Polo finalista. Premio, caratteristiche della versione e condizioni d’acquisto restano informazioni da controllare nei rispettivi documenti.

Fonti e crediti

Consultati il 30 ottobre 2026: annuncio ufficiale Car of the Year, regolamento di voto, requisiti di candidatura e resoconto Autocar, collegati nei paragrafi. La comunicazione di RN Nordic AB / Renault Sverige conferma la candidatura Twingo; le indicazioni commerciali per la Svezia non sono trasferite al mercato italiano. Diritti e provenienza delle fotografie sono indicati nelle didascalie.