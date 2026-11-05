Scuola, sit-in l’11 novembre e assemblee il 16: cosa è previsto

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Mercoledì 11 novembre è previsto un sit-in della scuola a Roma, in piazza Vidoni, dalle 14 alle 17. L’iniziativa è stata annunciata oggi, 5 novembre, da CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e ANIEF. Le quattro organizzazioni chiedono di cancellare dalla manovra le disposizioni sui tagli agli organici di docenti e personale ATA. Il programma comprende anche assemblee in orario di servizio lunedì 16 novembre.

Per famiglie e lavoratori, il punto da distinguere è questo: il presidio dell’11 e le assemblee del 16 sono appuntamenti diversi. Il comunicato non annuncia una chiusura nazionale delle scuole in quelle due giornate. Le eventuali variazioni alle lezioni andranno verificate nelle comunicazioni dei singoli istituti.

L’11 novembre: orario e luogo del presidio

Il comunicato pubblicato dalla UIL Scuola colloca il sit-in nei pressi del Ministero della Funzione Pubblica, in piazza Vidoni. Nella stessa giornata, alle 11, è prevista una conferenza stampa all’Hotel Nazionale di piazza Monte Citorio. Sono due appuntamenti distinti: la conferenza precede il presidio pomeridiano.

La notizia trova riscontro anche nel servizio ANSA del 5 novembre ripreso dal Corriere delle Alpi. Per chi intende partecipare a Roma, il riferimento operativo pubblicato è dunque piazza Vidoni, nella fascia 14–17. Il programma consultato non fornisce indicazioni su un corteo o su altre tappe: non è possibile dedurle dal solo annuncio del sit-in.

Il 16 novembre: assemblee negli istituti

La seconda iniziativa annunciata riguarda gli istituti di tutta Italia: assemblee sindacali durante l’orario di servizio lunedì 16 novembre, con interventi dei responsabili nazionali in diretta streaming. La fonte non specifica un’unica fascia oraria per tutte le scuole né l’eventuale modifica dell’orario di ciascuna classe.

Chi deve organizzare accompagnamenti, rientri o impegni di lavoro può quindi annotare la data, ma per conoscere entrate e uscite effettive serve l’avviso della propria scuola. È utile controllare quale classe riguarda la comunicazione e a quale giorno si riferisce. Come abbiamo spiegato per i calendari scolastici e le corse dei trasporti, date delle lezioni e organizzazione dei servizi vanno lette separatamente.

Da non perdere WhatsApp, quattro novità nei gruppi: messaggi fissati senza scadenza e nuovi filtri

Le ragioni indicate dai quattro sindacati

La richiesta riguarda il personale docente e quello amministrativo, tecnico e ausiliario. I sindacati contestano l’idea di ridurre il personale in proporzione al calo degli alunni: sostengono che edifici ed esigenze di gestione restino e chiedono di investire su tempo scuola e didattica personalizzata. Sono le motivazioni delle organizzazioni promotrici, non effetti già misurati sugli istituti.

Il confronto sull’organizzazione scolastica si affianca ad altri dossier, fra cui le regole sulla composizione delle classi trattate su LSDI. Questo annuncio, però, non consente di stabilire quanti posti perderebbe una determinata scuola: non contiene un riparto territoriale o un elenco di istituti coinvolti.

La data del 20 novembre resta distinta

ANSA segnala separatamente la mobilitazione della FLC CGIL del 20 novembre. Non va sovrapposta al programma dei quattro sindacati per l’11 e il 16. Il calendario qui ricostruito serve a distinguere promotori, luoghi e tipo di iniziativa; non è una previsione delle adesioni né una conferma di disagi per ogni scuola.

Fonti e crediti

Fonti consultate il 5 novembre 2026: comunicato UIL Scuola e servizio ANSA sul Corriere delle Alpi, collegati nei paragrafi. Le due fotografie sono immagini illustrative d’archivio con licenza Unsplash: non documentano i presìdi annunciati né identificano rappresentanti sindacali.