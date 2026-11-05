Trackting DOT, GPS nella sella: 39 euro l’anno per il servizio, acquisto a parte

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A EICMA 2026 debutta Trackting DOT, un localizzatore GPS incorporato nelle selle complete di TPZ Italia. La novità, annunciata dall’organizzatore il 3 novembre e presentata al pubblico della fiera aperta dal 5 all’8 novembre, separa due spese da valutare: l’acquisto della sella compatibile e il servizio di localizzazione. La pagina ufficiale Trackting indica 39 euro l’anno dopo 14 giorni inclusi alla prima attivazione, senza rinnovo automatico. Quella cifra non è il prezzo della sella.

Come arriva l’avviso se la moto viene spostata

Secondo la presentazione pubblicata da EICMA, il dispositivo combina localizzazione satellitare, accelerometro, SIM multi-operatore e batteria ricaricabile. Un Tag portachiavi riconosce il proprietario e consente l’attivazione automatica della sorveglianza. In caso di spostamento non autorizzato, il sistema invia una telefonata e una notifica, avviando il tracciamento sulla mappa.

La scheda del produttore aggiunge la possibilità di condividere le coordinate dall’app. Il funzionamento descritto riguarda dunque il rilevamento e la localizzazione di un movimento: nelle pagine consultate non è indicata una funzione di blocco meccanico della moto. Né sono forniti risultati di prove indipendenti o percentuali di recupero riferite a questa nuova integrazione.

39 euro per il servizio, sella da verificare a parte

Trackting specifica che l’abbonamento si acquista nell’app e non si rinnova automaticamente. I 14 giorni gratuiti riguardano la prima attivazione. Per confrontare la spesa complessiva occorre quindi aggiungere al costo della sella il servizio annuale, tenendo distinti acquisto del componente e connettività.

La vendita e la spedizione sono affidate a TPZ Italia; attivazione e assistenza del sistema sono di Trackting. Il produttore rinvia allo shop delle selle complete TPZ per la scelta del modello. La categoria consultata elenca diverse famiglie di moto, ma non basta a dimostrare che ogni sella a catalogo includa DOT. Prima di considerare definito un preventivo servono la compatibilità con modello e anno della moto, la conferma del localizzatore incluso e il prezzo della configurazione scelta.

Batteria autonoma: il dato da leggere con cautela

L’organizzatore dichiara un’autonomia fino a sei mesi e l’assenza di collegamenti all’impianto elettrico della moto. Trackting indica la ricarica tramite cavo USB-C accessibile sotto la sella. Il vantaggio pratico dichiarato è l’indipendenza dall’alimentazione del veicolo, mentre resta da gestire la ricarica della batteria del localizzatore.

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Il valore massimo non va trasformato in sei mesi garantiti per qualunque utilizzo: la pagina EICMA non dettaglia le condizioni della misurazione. Anche la descrizione commerciale del sistema come invisibile non costituisce una verifica della sua resistenza a tutti i tentativi di individuazione. Le caratteristiche riportate sono quelle dichiarate dalle fonti ufficiali, non l’esito di un nostro collaudo.

Dove vederlo durante la fiera

EICMA indica il padiglione 14, stand E19. Per chi visita il salone, l’utilità della presentazione è poter chiarire sul prodotto la compatibilità e il costo completo, senza confondere il canone con il prezzo d’acquisto. Restano da verificare sulla singola sella anche disponibilità e tempi di consegna.

La proposta riguarda un accessorio per il proprietario della moto, con una funzione diversa dal Central Gateway Bosch per la gestione delle connessioni dei costruttori. Per organizzare la visita sono disponibili anche gli appuntamenti FMI e le informazioni per i tesserati a EICMA.

Fonti e crediti

Fonti consultate il 5 novembre 2026: EICMA, annuncio del 3 novembre; Trackting, funzionamento e condizioni del servizio DOT; TPZ Italia, categoria delle selle complete. Fotografie illustrative d’archivio, estranee al prodotto DOT e alla presentazione 2026; autori, pagine originali e licenza sono indicati nelle didascalie.