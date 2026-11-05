Allerta 6 novembre, giallo in tre zone del Lazio: le verifiche prima di muoversi

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Per venerdì 6 novembre il bollettino nazionale indica allerta gialla per rischio idrogeologico in tre zone del Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini di Roma e Bacini Costieri Nord. Il riferimento è il documento della Protezione civile emesso il 5 novembre alle 14:14, consultato questa sera. Per chi deve raggiungere scuola, lavoro o una destinazione nel territorio interessato, la verifica utile parte dalla zona del proprio indirizzo e prosegue con gli avvisi locali.

Le tre zone e il rischio indicato

La pagina ufficiale del bollettino colloca queste aree nella criticità ordinaria per rischio idrogeologico. Il colore riportato per il Lazio riguarda dunque questo fenomeno: nel testo consultato per il 6 novembre non è indicata, per le stesse zone, un’allerta per temporali o per rischio idraulico. Le categorie vanno lette separatamente, senza aggiungerne altre sulla base delle sole previsioni di pioggia.

La medesima giornata e le tre denominazioni sono riscontrabili nella sintesi di AllertaMeteo, aggiornata al bollettino delle 14:14. È una ripubblicazione del quadro DPC, non una misurazione meteorologica indipendente. Il documento nazionale resta la fonte del livello segnalato.

Come controllare la zona del proprio percorso

I nomi dei bacini non sono un elenco di Comuni e non autorizzano a estendere l’avviso a un’intera provincia. La mappa del Dipartimento permette di cercare un indirizzo e conoscere la zona a cui appartiene. Per uno spostamento conta controllare sia il punto di partenza sia la destinazione: limitarsi al nome della città cercato sui social può lasciare fuori una parte del tragitto.

Il Dipartimento precisa che il bollettino nazionale sintetizza le valutazioni dei Centri funzionali regionali. Sulla mappa, inoltre, viene rappresentato il livello più elevato previsto per ciascuna zona. Prima di attribuire un rischio specifico a un luogo occorre quindi leggere anche il dettaglio del fenomeno, non soltanto il colore visualizzato.

Scuole e viabilità: servono gli avvisi locali

Questo bollettino descrive criticità previste e non documenta allagamenti già avvenuti. Non contiene ordinanze di chiusura delle scuole né un elenco di strade interdette. Per sapere se cambia un servizio, il passaggio successivo è verificare le comunicazioni del Comune competente e, per le lezioni, quelle dell’istituto. Qui non vengono annunciate sospensioni che le fonti consultate non attestano.

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Le date aiutano anche a evitare equivoci con le notizie precedenti. Il nostro articolo sul Lazio del 6 ottobre riguardava un altro bollettino, mentre l’aggiornamento del 3 novembre per Puglia e Basilicata distingueva zone e scadenze di quell’evento. Nessuno dei due prova quali misure saranno applicate nel Lazio venerdì.

Le indicazioni della Protezione civile prima di muoversi

Nelle raccomandazioni sul rischio meteo-idro, il Dipartimento invita a informarsi sulle disposizioni comunali e a valutare il percorso evitando le aree allagabili. Richiama in particolare l’esposizione di sottopassi, zone basse, argini e ponti. Per conoscere aree sicure e vie di fuga indica il Piano comunale di protezione civile.

Le istruzioni cambiano se l’allagamento è già in corso: la Protezione civile raccomanda di non scendere in cantine o garage a recuperare beni e di non uscire per spostare l’auto. Sono indicazioni generali di prevenzione, non la descrizione di un’emergenza in atto nelle tre zone. Il quadro qui verificato riguarda il bollettino del 5 novembre per la giornata successiva; eventuali aggiornamenti regionali o comunali vanno controllati prima della partenza.

Fonti e crediti

Fonti consultate la sera del 5 novembre 2026: bollettino DPC delle 14:14, sintesi AllertaMeteo e indicazioni istituzionali di comportamento, collegate nelle sezioni pertinenti. Le due fotografie sono d’archivio: mostrano Roma sotto la pioggia in anni precedenti e non documentano il meteo del 5 o 6 novembre 2026. Autori, originali e licenza sono nelle didascalie.