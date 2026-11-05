Banco BPM, acconto da 50 centesimi il 25 novembre: perché i totali differiscono

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Banco BPM pagherà il 25 novembre 2026 un acconto sul dividendo di 50 centesimi lordi per azione ordinaria. La delibera è stata assunta dal consiglio di amministrazione oggi, 5 novembre. La pagina ufficiale dedicata ai dividendi indica lo stacco della cedola il 23 novembre e la record date il 24.

L’importo unitario è il dato da cui partire per leggere l’annuncio. Per il totale distribuito circolano invece cifre diverse: circa 750 milioni nelle notizie di agenzia e un massimo teorico di 757,6 milioni nei documenti della banca. La differenza si spiega considerando le azioni proprie, che non ricevono l’acconto.

Perché il totale massimo non coincide con il pagamento effettivo

La relazione degli amministratori sull’acconto 2026, alle pagine 11 e 12 del PDF, parte dalle 1.515.182.126 azioni che compongono il capitale sociale. Moltiplicando questo numero per 0,50 euro si ottengono 757.591.063 euro: è il massimo teorico, arrotondato a 757,6 milioni.

La banca precisa però che non distribuirà denaro alle azioni proprie eventualmente detenute alla record date. Al 30 settembre ne possedeva 9.778.107. Se quel numero restasse invariato fino alla data di riferimento, la relazione stima una distribuzione di 752,7 milioni. È un calcolo condizionato: il numero di azioni proprie rilevante sarà quello alla record date.

Il lancio Radiocor del 5 novembre, ore 17:53 riassume l’acconto in circa 750 milioni e conferma i 50 centesimi per azione. Per il singolo azionista avente diritto, dunque, la diversa rappresentazione del totale non modifica l’importo unitario deliberato.

Il calendario pubblicato da Banco BPM prevede tre passaggi: 23 novembre, stacco; 24 novembre, record date; 25 novembre, pagamento. La record date serve a individuare le posizioni cui spetta la distribuzione secondo le risultanze contabili. Non è il giorno dell’accredito.

Il calcolo lordo è proporzionale: 200 azioni aventi diritto corrispondono a 100 euro, mentre 1.000 azioni corrispondono a 500 euro. Questi esempi derivano soltanto dalla moltiplicazione per 0,50 euro. Non indicano il netto dopo le ritenute né il rendimento dell’investimento, che richiederebbe anche il prezzo di acquisto.

La banca richiama il regime fiscale ordinario dei dividendi. Il documento non permette di assegnare un unico importo netto valido per qualunque titolare: per il trattamento della propria posizione e per gli effetti delle operazioni sul deposito titoli occorre fare riferimento al proprio intermediario.

È un acconto sul 2026, non il dividendo annuale definitivo

Il confronto corretto con l’anno scorso riguarda l’acconto: quello sul 2025 era stato di 46 centesimi per azione. Il passaggio a 50 centesimi vale un aumento di circa l’8,7%, ottenuto confrontando i due importi unitari. Non descrive l’aumento del dividendo complessivo dell’intero esercizio.

La stessa pagina ufficiale ricorda infatti che al precedente acconto di 0,46 euro si è aggiunto un saldo di 0,54 euro, pagato nell’aprile 2026 a valere sui risultati del 2025. Il totale di un euro riguardava quindi quell’esercizio. Non va trasferito automaticamente all’acconto deliberato oggi: il saldo del 2026 richiederà le relative decisioni.

Per confrontare annunci contemporanei, LSDI ha verificato anche l’acconto BPER da 33 centesimi e quello di Intesa Sanpaolo da 22 centesimi. Sono delibere di emittenti diversi: la coincidenza del calendario non rende confrontabili da sola la remunerazione o la convenienza delle rispettive azioni.

Fonti e crediti

Banco BPM: delibera e calendario dell’acconto 2026; relazione degli amministratori, pagine 11–12 del PDF. Riscontro indipendente: Radiocor su Borsa Italiana, 5 novembre 2026. Fotografie illustrative d’archivio: Vardan Papikyan e Jakub Żerdzicki / Unsplash; originali e licenza nelle didascalie. Le immagini non documentano la banca o il pagamento.