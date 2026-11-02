Frigoriferi dei supermercati, incidenti in Europa: ripristinati 13 SuperValu

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Nuovi incidenti ai sistemi di refrigerazione hanno interessato supermercati europei nella notte tra il 1° e il 2 novembre. ANSA, il 2 novembre, segnala disservizi in diversi punti vendita delle principali catene in Belgio. In Irlanda Musgrave ha confermato un incidente in 13 negozi SuperValu e, in un successivo aggiornamento, ne ha annunciato la risoluzione.

Per chi gestisce un punto vendita italiano, il caso richiama un problema concreto: la protezione degli accessi remoti agli impianti che conservano gli alimenti. Le fonti consultate descrivono episodi all’estero; non documentano negozi italiani coinvolti. L’allerta tecnica del CERT-FR permette di capire quali verifiche organizzare con i manutentori, senza presumere che tutti i nuovi casi abbiano la stessa origine.

Che cosa è stato confermato nei negozi

La notizia ANSA colloca gli episodi belgi intorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì e indica punti vendita Delhaize, Carrefour, Spar e Intermarché. L’agenzia richiama il precedente francese e, citando l’agenzia Belga, riporta disservizi anche in un negozio Ikea. È una ricostruzione attribuita: non identifica chi abbia compiuto gli accessi né permette di assegnare a tutti gli esercizi lo stesso danno.

Un riscontro aziendale arriva dall’Irlanda. Un portavoce di Musgrave ha confermato all’Irish Farmers Journal il coinvolgimento di 13 SuperValu e il ritiro precauzionale dalla vendita dei prodotti refrigerati e surgelati interessati. Secondo l’azienda, i sistemi di monitoraggio hanno segnalato il problema.

Nel successivo aggiornamento del 2 novembre, Musgrave dichiara risolto l’incidente: tutti i negozi operano normalmente, mentre prosegue il rifornimento dei reparti coinvolti. La riapertura e il ripristino delle scorte sono quindi due passaggi distinti. Questo aggiornamento riguarda SuperValu e non certifica la situazione delle altre catene europee.

Le indicazioni tecniche del CERT-FR

Il bollettino CERTFR-2026-ALE-012, pubblicato il 12 ottobre e aggiornato il 16 ottobre, documenta compromissioni dei controllori di refrigerazione Danfoss AK-SM e AK-SC e Copeland/Dixell xweb. È il precedente tecnico consultabile, non un nuovo bollettino del 2 novembre né la prova che quegli stessi modelli siano coinvolti in tutti gli episodi odierni.

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Il CERT-FR raccomanda di eliminare l’esposizione diretta su Internet delle unità, verificare la configurazione, comprese le fasce di sbrinamento, e ripristinare gli accessi attraverso una VPN sicura o una rete protetta. Prima di interrompere l’invio dei dati al frigorista, invita anche a controllare le condizioni assicurative contrattuali.

Per gli impianti supportati indica aggiornamenti e buone pratiche del produttore. Avverte inoltre che il solo ripristino delle impostazioni di fabbrica non mette al sicuro un dispositivo vulnerabile lasciato esposto, specialmente se fuori supporto. Gli interventi vanno coordinati fra responsabili del negozio, tecnici informatici e manutentori dell’impianto.

Che cosa resta da chiarire

La presenza di effetti simili in più Paesi non dimostra un unico autore o un’unica vulnerabilità. Le fonti lette non consentono una stima complessiva dei danni di novembre. Per il lettore conta distinguere l’incidente agli impianti dalle decisioni sui prodotti: ripristinare un accesso informatico non certifica da solo le condizioni degli alimenti.

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Fonti e crediti

Fonti: ANSA, 2 novembre 2026; Irish Farmers Journal, comunicazioni Musgrave del 2 novembre e successivo ripristino; CERT-FR, bollettino del 12 ottobre aggiornato il 16 ottobre. I collegamenti alle pagine consultate sono nel testo. Le fotografie sono d’archivio e non mostrano negozi colpiti dagli incidenti.