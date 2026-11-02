Juventus-Napoli 2-0: Alajbegovic e Boga decidono nella ripresa

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La Juventus batte il Napoli 2-0 all’Allianz Stadium nella decima giornata di Serie A, disputata domenica 1° novembre 2026. Decidono Kerim Alajbegovic al 70’ e Jeremie Boga all’87’. Fra i due gol gli azzurri restano in dieci per la doppia ammonizione di Luca Marianucci: il vantaggio bianconero arriva quindi prima dell’espulsione.

I resoconti ufficiali di Juventus, Lega Serie A e Napoli concordano su risultato e marcatori. Per la squadra di Luciano Spalletti è una risposta alla sconfitta di Genova; per gli ospiti pesa soprattutto una ripresa nella quale le occasioni del primo tempo non trovano seguito.

Prima dei gol, le occasioni di Lucca e Cabal

La prima opportunità importante è del Napoli. Al 7’ Lorenzo Lucca gira di testa verso la porta e costringe Guglielmo Vicario alla respinta. La Juventus cresce con il passare dei minuti: al 27’ Juan Cabal colpisce il palo su calcio d’angolo battuto da Douglas Luiz.

La partita resta aperta. La cronaca della Lega registra anche una conclusione alta di Noa Lang da posizione favorevole. Dall’altra parte Alajbegovic non trova lo specchio su un cross di Kolo Muani e, prima dell’intervallo, impegna Alex Meret. Lo 0-0 del riposo non significa dunque assenza di occasioni: entrambe le squadre hanno avuto la possibilità di sbloccare l’incontro.

Zhegrova cambia l’azione, Boga chiude la partita

Nella ripresa Spalletti inserisce Edon Zhegrova al posto di Kolo Muani. Al 70’ il nuovo entrato supera Rrahmani e serve Alajbegovic: l’attaccante converge e segna con un sinistro dalla distanza. È la giocata che rompe l’equilibrio dopo oltre un’ora senza reti.

Il Napoli perde poco dopo Marianucci per il secondo giallo. Su questo episodio i resoconti differiscono di un minuto: il tabellino azzurro indica il 74’, quello narrativo bianconero lo colloca cinque minuti dopo il gol. La sequenza sostanziale è però la stessa: prima il vantaggio, poi l’inferiorità numerica.

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Boga, entrato al 72’ al posto dello stesso Alajbegovic, firma il raddoppio all’87’. Riceve sulla sinistra, rientra e conclude con il destro verso il secondo palo. Due tiri da fuori area, realizzati da un titolare e dal suo sostituto, fissano il risultato.

Le parole dei protagonisti e le sostituzioni del Napoli

Nelle interviste pubblicate dalla Juventus, Spalletti attribuisce il successo alla squadra e alla maggiore capacità di avanzare e scegliere quando calciare nel secondo tempo. Boga indica questa come la sua prima rete della stagione e sottolinea il bisogno di trovare continuità anche sul piano fisico.

Nel resoconto del Napoli, Marco Landucci riconosce invece i meriti degli avversari e una seconda metà di gara insufficiente. Il tecnico riferisce un problema alla caviglia per Kevin De Bruyne; Giovanni Di Lorenzo spiega di essere uscito per un problema muscolare. Entrambi sono stati sostituiti all’intervallo. Sono dichiarazioni del dopopartita: non forniscono diagnosi definitive né tempi di recupero.

Un risultato distinto dalle vicende della panchina

Landucci ha guidato il Napoli dalla panchina mentre Massimiliano Allegri era squalificato, come già spiegato nella rinuncia al ricorso per le trasferte di Monza e Torino. Questa assenza era nota prima della gara e non è una nuova sanzione conseguente alla sconfitta.

Per la Juventus il successo arriva dopo il 2-0 subito sul campo del Genoa: a Torino lo stesso punteggio premia i bianconeri. Il dato nuovo è la vittoria costruita nella ripresa, con il contributo decisivo dei cambi; per valutare le condizioni degli azzurri sostituiti serviranno eventuali comunicazioni successive del club.

Fonti e crediti

Fotografie d’archivio: stadio nel 2013 e Boga con il Chelsea nel 2017. Autori, pagine originali e licenze sono indicati nelle didascalie. Verifica delle fonti: 2 novembre 2026.