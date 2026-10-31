Errani e Paolini in finale a Tokyo: conquistato il posto alle WTA Finals

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Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato la finale del doppio a Tokyo e l’ultimo posto disponibile per le WTA Finals. Sabato 31 ottobre le italiane hanno battuto Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls per 6-4 6-0 nella semifinale del Toray Pan Pacific Open. Il successo chiude lo scontro diretto con le inseguitrici nella corsa al torneo di fine stagione: il pass non dipende più dal risultato della finale giapponese.

La cronaca di SuperTennis, emittente che trasmette il torneo, conferma entrambi i traguardi. LiveTennis riporta lo stesso punteggio e indica in Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani le avversarie per il titolo, domenica 1° novembre.

Dal primo set combattuto al 6-0

Il risultato del secondo parziale non racconta da solo l’intera partita. Nel primo set Errani e Paolini sono salite sul 3-1, ma hanno subito il controbreak e l’aggancio sul 3-3. Nel turno di battuta successivo hanno dovuto recuperare da 15-40: tenere quel servizio ha permesso loro di conservare il vantaggio nel punteggio, prima del break che ha chiuso il set sul 6-4.

Da quel momento la coppia azzurra non ha più ceduto un gioco. SuperTennis sottolinea un dato che aiuta a leggere il margine finale: sei dei sette punti decisivi sul 40 pari sono andati alle italiane. Vincere quei singoli scambi ha evitato che le opportunità delle avversarie riaprissero il secondo set. La chiusura è arrivata con un diritto vincente di Paolini.

Perché il nono posto nella Race vale la qualificazione

Il riferimento alla classifica stagionale può generare un equivoco. Secondo il resoconto di SuperTennis, Errani e Paolini occupano il nono posto nella Race, ma quella è l’ultima posizione utile tenendo conto dell’assenza della coppia Anna Danilina–Aleksandra Krunic. La vittoria sulla formazione slovacco-britannica mette dunque al sicuro il loro ingresso nel campo delle Finals.

Per le azzurre sarà la terza partecipazione consecutiva insieme. Qualificarsi non equivale ad avere già superato la fase a gironi: proprio quel passaggio resta l’obiettivo dopo le precedenti due presenze. LiveTennis colloca l’appuntamento di Indian Wells dall’8 al 15 novembre, separato dalla finale che devono ancora disputare in Giappone.

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Prima Indian Wells, resta un titolo da giocare

Domenica Errani e Paolini affronteranno la canadese Dabrowski e la brasiliana Stefani. Sarà la loro quattordicesima finale insieme nel circuito WTA, secondo SuperTennis. Le due avversarie hanno raggiunto l’ultimo incontro superando Storm Hunter e Maya Joint per 5-7 6-4 e 10-3 nel match tie-break, come riferisce LiveTennis.

Per chi segue le italiane, gli appuntamenti da distinguere sono quindi la finale di Tokyo del 1° novembre e le Finals della settimana successiva. Nelle pagine consultate non è indicato un orario definitivo della finale di doppio: va verificato nel programma aggiornato, senza ricavarlo dall’ora della semifinale.

È uno sviluppo rispetto al rinvio del debutto per pioggia raccontato da LSDI: allora la qualificazione era ancora da conquistare. Gli aggiornamenti sul circuito sono raccolti nel nostro archivio tennis.

Fonti e crediti

Fonti consultate il 31 ottobre 2026: SuperTennis, cronaca della semifinale e interviste dopo il match; LiveTennis, risultato e prossimi appuntamenti. Le pagine esatte sono collegate nel testo. Le fotografie sono d’archivio, non di Tokyo 2026: autori, originali e licenze sono indicati nelle didascalie.