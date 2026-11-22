I New York Knicks hanno battuto i Portland Trail Blazers per 97-96 nella partita di sabato 21 novembre. La scheda ufficiale della NBA registra il risultato finale al Madison Square Garden di New York: una vittoria con un solo punto di scarto.
Il risultato e i bilanci
Il tabellino NBA assegna 97 punti ai Knicks e 96 a Portland. Dopo la gara entrambe le squadre risultano con un bilancio di 10 vittorie e 6 sconfitte, secondo i dati pubblicati dalla lega nella pagina dell’incontro.
Una partita da seguire punto a punto
Il margine minimo rende il finale il dato centrale della sfida: New York ha chiuso davanti di un possesso, senza che il risultato si trasformasse in una vittoria larga. La pagina della NBA raccoglie il riepilogo e le statistiche ufficiali dell’incontro.
Per chi segue il basket anche fuori dalla NBA, sul sito abbiamo raccontato un’altra disciplina del movimento cestistico: il basket in carrozzina e l’argento storico dell’Italia.
Fonte: riepilogo ufficiale NBA di Portland Trail Blazers-New York Knicks, gara del 21 novembre 2026.
Immagine: foto d’archivio di basket, non ritrae la partita Knicks-Trail Blazers. Franco Monsalvo / Pexels; scheda della fotografia e licenza Pexels.