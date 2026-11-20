PlayStation Plus, l’app PC chiude il 10 dicembre: cosa cambia per gli abbonati

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Dal 10 dicembre 2026 l’app PlayStation Plus per PC non sarà più disponibile. Sony Interactive Entertainment ha annunciato il ritiro nella nota sul catalogo di novembre: si tratta dell’app per il cloud streaming su computer. La società precisa che l’interruzione non modifica gli abbonamenti PlayStation Plus né i vantaggi disponibili su PS5 e PS4. L’annuncio ufficiale di PlayStation è del 10 novembre 2026.

Lo stop riguarda l’app per il cloud streaming su PC

Dal 10 dicembre non si potrà più usare la specifica app PlayStation Plus per PC: nella comunicazione Sony la descrive come l’app di cloud streaming e afferma che non sarà più disponibile. L’annuncio non indica una nuova applicazione sostitutiva per computer; chi usa il servizio da PC dovrà quindi attenersi agli aggiornamenti che Sony invierà direttamente agli abbonati interessati.

Abbonamenti e vantaggi su console restano invariati

Sony chiarisce che il cambiamento non riguarda gli abbonamenti PlayStation Plus o i vantaggi disponibili su PlayStation 5 e PlayStation 4. La nota non annuncia modifiche ai piani console. L’azienda afferma inoltre che contatterà direttamente le persone interessate dalla chiusura dell’app.

Perché Sony ritira l’app

La motivazione riportata da Sony è l’utilizzo limitato: secondo la società, meno dello 0,4% degli abbonati PlayStation Plus Premium idonei usava l’app per PC. È una percentuale riferita da Sony a quel gruppo e a quella funzione, non alla totalità degli iscritti al servizio.

La foto è illustrativa e d’archivio: mostra un controller PlayStation 5 su una console, non l’app PC né il catalogo annunciato. Foto di 10 FOX, via Pexels, secondo la Pexels License.

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