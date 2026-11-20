Lacrosse Sixes, Italia di bronzo agli Europei: 18-14 alla Germania

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L’Italia maschile ha conquistato il bronzo agli Europei 2026 di lacrosse Sixes a Salou, in Spagna. Nella finale per il terzo posto gli azzurri hanno battuto la Germania 18-14, dopo essere rimasti sul 11-11 nella parte finale del terzo periodo. La competizione si è conclusa il 18 novembre.

La partita è stata decisa da quattro reti italiane consecutive nel finale del terzo periodo e nell’ultima frazione. David Disque ha chiuso con nove gol; Alexander Vardaro ne ha segnati cinque, secondo il resoconto di World Lacrosse. Il risultato completa il percorso della squadra italiana nella rassegna continentale e vale il podio nella disciplina Sixes.

Il percorso dell’Italia a Salou

Nel girone l’Italia aveva ottenuto tre vittorie, contro Finlandia, Svezia e Portogallo, e perso 18-17 con i Paesi Bassi dopo due tempi supplementari. Nella fase a eliminazione diretta ha superato la Lettonia 29-9 nel play-in e Israele 13-10 nei quarti; in semifinale è stata sconfitta 16-14 dalla Gran Bretagna, prima di chiudere con il successo sulla Germania.

Il CONI segnala che l’Italia è rientrata tra le prime cinque nazionali europee, requisito necessario per qualificarsi ai Mondiali Sixes del 2027, in programma a Colorado Springs dal 4 al 10 ottobre. In quella rassegna, le prime quattro squadre si giocheranno la qualificazione olimpica, con posti distribuiti anche secondo i requisiti geografici indicati dagli organizzatori. Il lacrosse Sixes è inoltre tra le discipline inserite nel programma di Los Angeles 2028.

Un risultato utile anche in vista del 2027

Il bronzo dà quindi all’Italia un passaggio concreto verso il prossimo torneo mondiale. Il resoconto della federazione internazionale attribuisce a Disque nove reti e a Vardaro cinque, mentre Vince D’Alto ha fornito quattro assist. Sono dati della finale, non una valutazione complessiva dei singoli atleti o una previsione sui risultati futuri.

Fonti: CONI, resoconto del 18 novembre 2026; World Lacrosse, resoconto della giornata finale.

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