Google Home annuncia chiavi digitali e avvisi audio: i dettagli

Google Home aggiorna chiavi digitali, avvisi audio e termostati Nest. Ecco le funzioni annunciate e i limiti di disponibilità per l’Italia.

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Google ha presentato il 17 novembre una serie di aggiornamenti per Google Home e Nest. L’annuncio riguarda chiavi digitali per porte compatibili, descrizioni più ricche degli eventi audio e nuove funzioni per termostati e Gemini for Home. Alcune disponibilità sono limitate a mercati specifici: la nota non conferma che tutte le novità siano già attive in Italia.

Chiavi digitali e avvisi audio

Gli utenti Android possono usare le chiavi digitali di casa in Google Wallet per aprire le porte d’ingresso compatibili, con un tocco o avvicinando il telefono. La funzione dipende dal supporto della serratura e dalla disponibilità del servizio; Google non indica nell’annuncio una data di attivazione italiana.

Google Home Premium Advanced aggiunge il riconoscimento di suoni, tra cui l’abbaiare di un cane o il vetro che si rompe, alle descrizioni degli eventi registrati dalle videocamere e dai campanelli quando rilevano movimento. Si tratta di descrizioni associate agli eventi, non di una funzione che sostituisce un sistema di allarme.

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Termostati: alcune novità partono in Nord America

Da dicembre, i proprietari di termostati Nest negli Stati Uniti e in Canada potranno consultare nell’app una stima dei risparmi cumulativi. Con il Nest Learning Thermostat di quarta generazione sarà inoltre possibile usare sensori ambientali di terze parti compatibili per bilanciare le differenze di temperatura tra le stanze. Google circoscrive esplicitamente queste due novità a Stati Uniti e Canada.

Gemini for Home, secondo l’azienda, gestisce le richieste quotidiane fino al 20% più velocemente e si estende a sei nuovi Paesi, tra cui India e Brasile. L’annuncio non cita l’Italia tra i mercati di espansione.

Cosa verificare prima di usare le funzioni

Per chi vive in Italia, il punto pratico è controllare la compatibilità della serratura o del termostato e le impostazioni disponibili nell’app: l’annuncio di Google non basta a confermare il rilascio locale di ogni funzione. Anche gli avvisi audio citati riguardano il piano Home Premium Advanced e videocamere o campanelli compatibili.

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Fonti: annuncio Google Home del 17 novembre 2026. Foto: termostato smart generico, non un prodotto Nest; HUUM (@huumsauna), Unsplash, usata secondo la licenza Unsplash.