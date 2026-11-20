Gemini API, Google introduce Tool Retrieval per caricare gli schemi su richiesta

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Google ha annunciato il 19 novembre Tool Retrieval, una funzione in anteprima per la Gemini API. Nell’API Interactions consente agli sviluppatori di tenere disponibili librerie ampie di strumenti senza inserire ogni volta nel prompt tutti i relativi schemi. È una novità per chi costruisce agenti software: non riguarda una funzione dell’app Gemini per il pubblico.

Schemi caricati quando servono

Per attivare la funzione, Google indica di aggiungere uno strumento tool_search e impostare defer_loading: true sugli strumenti da rinviare. Il modello continua a vedere il nome e la descrizione di ciascuno; i parametri completi restano fuori dal contesto iniziale. Quando ne serve uno, il modello lo richiede e l’API recupera lo schema prima della chiamata alla funzione, all’interno della stessa richiesta.

In questo modo un agente può mantenere una raccolta di decine o centinaia di strumenti senza inviarne in anticipo tutti i dettagli. La selezione delle funzioni e la loro esecuzione continuano a dipendere dall’applicazione che usa l’API: il comunicato descrive un caricamento su richiesta, non un servizio che esegue automaticamente qualunque strumento.

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Le promesse e i costi secondo Google

L’azienda afferma che il caricamento selettivo può ridurre token di input e latenza e mantenere accurata la scelta degli strumenti quando la libreria cresce. L’annuncio non fornisce un benchmark numerico né un confronto indipendente, quindi il risultato concreto può dipendere da quanti schemi vengono davvero rinviati e dal tipo di applicazione.

Tool Retrieval non ha un costo separato, scrive Google, ma si applicano le tariffe standard del modello: l’attivazione aggiunge un piccolo blocco fisso di token e gli schemi caricati vengono conteggiati come input per il resto della conversazione. Google suggerisce di misurare il consumo sul proprio traffico per capire se il risparmio supera il costo degli schemi effettivamente richiesti.

Disponibilità in anteprima

La funzione è disponibile in anteprima nell’API Interactions e, secondo Google, supporta i modelli Gemini 3.6 e successivi, inclusi quelli della famiglia Gemini 4. Le istruzioni del comunicato riguardano l’integrazione per sviluppatori; non indicano una nuova funzione nell’app consumer né tempi diversi per l’Italia.

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È un aggiornamento distinto dalle novità sui modelli: Google ha portato Genie 4 nella Gemini API per generare mondi interattivi.

Fonte: Google, “Introducing Tool Retrieval in the Gemini API” (19 novembre 2026). Foto: Annie Spratt / Unsplash, fotografia d’archivio di colleghi al lavoro con computer portatili; non mostra Gemini API. Pagina della foto · Licenza Unsplash.