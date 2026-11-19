Genie 4 arriva nella Gemini API: mondi interattivi in 720p

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Google ha annunciato il 19 novembre la disponibilità di Genie 4 per gli sviluppatori attraverso la Gemini API e Google AI Studio. Il sistema permette di generare ambienti interattivi continui partendo da un prompt testuale, da un’immagine di riferimento o da entrambi. L’azienda indica una risoluzione di 720p e una frequenza di 24 fotogrammi al secondo, con audio nativo sincronizzato.

Come si costruisce un ambiente interattivo

La descrizione ufficiale presenta Genie 4 come uno spazio di prova modificabile in tempo reale. Chi lo usa può muoversi nell’ambiente con i comandi da tastiera e affiancare istruzioni testuali mentre l’esperienza è in corso. Google cita cambiamenti a meteo, illuminazione, oggetti ed eventi: il sistema dovrebbe mantenere coerente lo stato del mondo generato durante queste modifiche.

Il punto di partenza può essere una descrizione scritta, un’immagine o una combinazione delle due. L’audio è generato insieme alla scena e può comprendere atmosfere, effetti sonori e dialoghi dei personaggi. Google cita come possibili applicazioni la prototipazione di esperienze interattive, la visualizzazione di concetti spaziali e l’addestramento di robot e agenti di intelligenza artificiale. Sono esempi indicati dall’azienda, non risultati di una valutazione indipendente.

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Dove si prova e cosa sapere

Secondo il post, gli sviluppatori possono accedere a Genie 4 dalla Gemini API attraverso l’Interactions API e sperimentare anche in Google AI Studio. Google rimanda alla documentazione e ai dettagli di prezzo per iniziare: prima di pianificare un progetto occorre quindi controllare lì modalità d’accesso, condizioni e costi aggiornati. L’annuncio non specifica nel testo una disponibilità per singolo Paese né presenta benchmark comparativi.

Google afferma inoltre che ogni contenuto generato include una filigrana SynthID impercettibile. La funzione è descritta come parte degli output del sistema; il comunicato non fornisce misure sull’efficacia del riconoscimento in diversi contesti di pubblicazione.

La novità è rivolta soprattutto a chi sviluppa e vuole sperimentare ambienti controllabili tramite testo e input visivi. È diversa dalle funzioni di Gemini integrate nella navigazione web, come il pannello descritto nel nostro approfondimento su Gemini in Chrome: qui Google parla di generazione di mondi interattivi attraverso API e strumenti per sviluppatori.

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Immagine: fotografia d’archivio di una dimostrazione VR all’ISOJ 2015; non ritrae Genie 4. Foto del Knight Center for Journalism in the Americas, UT Austin, via Wikimedia Commons, licenza CC BY 2.0.

Fonte: Google, “Genie 4 is now available on the Gemini API”, pubblicato il 19 novembre 2026. Le specifiche riportate sono quelle comunicate da Google.