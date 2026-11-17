Per chi viaggia in treno nel fine settimana, Trenitalia segnala uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS dalle 21:00 di venerdì 20 novembre alle 20:00 di sabato 21 novembre 2026. La finestra dura 23 ore: l’avviso avverte che le corse possono subire variazioni o cancellazioni e che i cambiamenti possono iniziare prima dell’orario di avvio o proseguire dopo la conclusione.
Quando è previsto lo sciopero
Secondo l’avviso ufficiale di Trenitalia, l’astensione riguarda il personale del Gruppo FS e comincia alle 21:00 del 20 novembre, con termine alle 20:00 del giorno successivo. La stessa pagina precisa che l’effetto sulle singole corse non è uniforme: alcune circolazioni possono essere modificate o cancellate e l’impatto può anticipare l’inizio formale o superare l’orario di fine.
Treni garantiti e servizi regionali
Per Frecce e Intercity l’avviso rimanda agli elenchi dei collegamenti garantiti; per i Regionali invita a consultare i servizi minimi selezionando la regione interessata. È quindi necessario verificare la singola relazione e la corsa, senza dedurre che l’intero servizio di una categoria sia garantito. Le informazioni possono essere aggiornate: prima di partire è utile ricontrollare il treno sui canali ufficiali Trenitalia e, per le tratte servite da altri operatori, sul sito del relativo vettore.
Una mobilitazione distinta in Toscana
Il calendario comprende anche un’astensione LFI in Toscana il 20 novembre, con orari e fasce specifici. È una proclamazione diversa da quella del Gruppo FS: per i dettagli si può consultare la nostra scheda sullo sciopero LFI e sulle fasce garantite. Le due comunicazioni non vanno sovrapposte, perché riguardano perimetri e servizi differenti.
Fonte: Trenitalia, “Sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane”, consultato il 17 novembre 2026. Foto d’archivio: Sabas88, Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.