Sciopero dei treni 20–21 novembre: orari e indicazioni Trenitalia

Lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS è previsto dalle 21 di venerdì 20 alle 20 di sabato 21 novembre. Ecco come consultare treni garantiti e servizi regionali.

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Per chi viaggia in treno nel fine settimana, Trenitalia segnala uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS dalle 21:00 di venerdì 20 novembre alle 20:00 di sabato 21 novembre 2026. La finestra dura 23 ore: l’avviso avverte che le corse possono subire variazioni o cancellazioni e che i cambiamenti possono iniziare prima dell’orario di avvio o proseguire dopo la conclusione.

Foto d’archivio: due Frecciarossa a Milano Centrale, 27 maggio 2018; non documenta lo sciopero del 2026. Foto: Sabas88 / Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Quando è previsto lo sciopero

Secondo l’avviso ufficiale di Trenitalia, l’astensione riguarda il personale del Gruppo FS e comincia alle 21:00 del 20 novembre, con termine alle 20:00 del giorno successivo. La stessa pagina precisa che l’effetto sulle singole corse non è uniforme: alcune circolazioni possono essere modificate o cancellate e l’impatto può anticipare l’inizio formale o superare l’orario di fine.

Treni garantiti e servizi regionali

Per Frecce e Intercity l’avviso rimanda agli elenchi dei collegamenti garantiti; per i Regionali invita a consultare i servizi minimi selezionando la regione interessata. È quindi necessario verificare la singola relazione e la corsa, senza dedurre che l’intero servizio di una categoria sia garantito. Le informazioni possono essere aggiornate: prima di partire è utile ricontrollare il treno sui canali ufficiali Trenitalia e, per le tratte servite da altri operatori, sul sito del relativo vettore.

Leggi anche Sentinel-6B, il satellite NASA che farà da riferimento per studiare il livello del mare

Una mobilitazione distinta in Toscana

Il calendario comprende anche un’astensione LFI in Toscana il 20 novembre, con orari e fasce specifici. È una proclamazione diversa da quella del Gruppo FS: per i dettagli si può consultare la nostra scheda sullo sciopero LFI e sulle fasce garantite. Le due comunicazioni non vanno sovrapposte, perché riguardano perimetri e servizi differenti.

Fonte: Trenitalia, “Sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane”, consultato il 17 novembre 2026. Foto d’archivio: Sabas88, Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Da non perdere Gemini introduce 66 voci regionali nell’app per Android e iOS