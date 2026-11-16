Voyager 1 raggiunge il “giorno luce”: il segnale impiega 24 ore per arrivare

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Il 18 novembre 2026 Voyager 1 supererà la distanza di un giorno luce dalla Terra. La NASA definisce così il traguardo: un segnale radio che viaggia alla velocità della luce impiega un giorno intero per coprire la distanza dalla sonda. Non è una misura dell’età della missione, ma del tempo necessario alla luce per attraversare lo spazio che separa la Terra dal veicolo.

Un messaggio, un giorno di viaggio

La conseguenza è concreta anche per le comunicazioni: un comando inviato da Terra non può raggiungere Voyager 1 prima di circa 24 ore; una risposta, a sua volta, richiede altre 24 ore per tornare. Il tempo minimo di andata e ritorno è quindi di circa due giorni, prima di considerare l’elaborazione a bordo e a Terra. Le operazioni devono essere pianificate tenendo conto di questo ritardo, senza aspettarsi una conversazione in tempo reale.

La sonda più lontana costruita dall’uomo

Secondo l’avviso NASA del 10 novembre, aggiornato il 13, Voyager 1 sarà oltre 16 miliardi di miglia (25,9 miliardi di chilometri) dalla Terra al raggiungimento della soglia. La missione è partita nel 1977; la sonda è entrata nello spazio interstellare nel 2012. Voyager 2, che segue una traiettoria diversa, ha raggiunto lo spazio interstellare nel 2018. Entrambe continuano a raccogliere osservazioni dell’ambiente oltre l’eliosfera, la bolla protettiva generata dal Sole.

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Un limite che cambia il modo di operare

Un giorno luce rende visibile una difficoltà tipica dell’esplorazione lontana: anche quando gli strumenti funzionano, il controllo dipende da sequenze preparate in anticipo e da dati che arrivano con grande ritardo. La distanza non interrompe il collegamento, ma allunga ogni ciclo di comando e risposta. È questo il significato pratico del traguardo annunciato dalla NASA.

La NASA ha inoltre annunciato iniziative pubbliche il 17 novembre e un incontro sullo stato delle due sonde il 19 novembre. Le date e i dettagli sono riportati nell’avviso ufficiale, che resta il riferimento per eventuali aggiornamenti.

Fonte: NASA, “NASA Invites Media, Public to Join Voyager 1 One-Light Day Activities”, 10 novembre 2026, aggiornato il 13 novembre. Immagine: NASA/JPL-Caltech; rappresentazione artistica, usata in modo fattuale con attribuzione secondo le linee guida NASA per immagini e media.

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